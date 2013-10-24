中国农业银行考虑收购香港永亨银行--消息人士

* 消息人士称农行拟实施首次境外并购行动

* 农行有六家境外分支机构，境内则有23,000家

* 香港是亚洲第六大银行贷款市场

路透10月23日 - 熟悉情况的消息人士对路透表示，中国第四大银行--中国农业银行(601288.SS)正考虑出价收购香港上市的永亨银行0302.HK。这将是农行首次境外收购行动。

永亨银行的市值为45亿美元。路透此前报导称，澳新银行(ANZ.AX)和新加坡大华银行(UOBH.SI)也有兴趣收购永亨银行。

中国的经济实力与境外人民币固定收益市场的发展，使得香港中等规模的银行越来越吸引到那些希望打入中国大陆市场，以及在本土市场之外大展拳脚的银行的兴趣。

消息人士补充道，农业银行渴望在香港扩展业务，以追赶实力更强的竞争对手。农行于2010年在上海和香港两地上市，筹资221亿美元。

虽然市值高达1,350亿美元，但农行国际业务比重在中国四大银行中最低，实施境外收购将帮助该行追赶竞争对手的脚步。农行仅有六家境外分支，但在境内则有23,000家，客户数量达到3.5亿。

永亨银行的控股股东上个月称，他们已经收到独立第三方的初步出价，但未披露第三方的名字。香港冯氏家族和纽约梅隆银行国际金融公司共同持有该行约45%的股份。

路透周三报导，中国广州市政府旗下的企业--越秀集团正接近签署收购香港上市公司创兴银行(1111.HK)的协议。

**香港市场有吸引力**

中国农业银行淡化收购的前景。“迄今为止，中国农业银行没有海外收购计划，”一名发言人对路透表示。尽管英国1997年结束对香港的统治，但该银行仍将香港视为海外市场。

而直接了解相关情况的人士表示，农业银行曾讨论过可能的收购。这些人士拒绝署名，因相关讨论属于秘密。

德意志银行周三在报告中表示，香港的银行贷款市场规模达7,860亿美元，亚洲排名第六，是中国大陆企业的主要融资来源。

“由于有强劲的存款流动性流入，而且有健康的美元融资基础，所以香港有更多的放贷机会，因其是大陆企业的一个融资渠道，”该报告表示。(完)

(编译 徐文焰/张涛；审校 侯向明/李爽)

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