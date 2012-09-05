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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 5日 星期三 10:52 BJT

中国将向柬埔寨提供约5亿美元贷款

柬埔寨一名官员周一表示，中国承诺向柬埔寨提供逾5亿美元的优惠贷款和资助。中国去年对柬埔寨的投资额总计达19亿美元，为东盟国家对柬埔寨投资总和的逾两倍，也是美国对柬埔寨投资的逾十倍。

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