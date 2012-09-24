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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 24日 星期一 11:31 BJT

中国驻加大使称不应将中海油收购Nexen案政治化

中国驻加拿大大使章均赛接受加拿大《环球邮报》采访时表示，加拿大决定是否批准中海油以151亿美元收购Nexen时，不应被国内政治因素主导。此宗收购案若成功，将是中国国企首次全面收购一家加拿大大型能源企业。

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