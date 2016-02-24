独家：中国将收紧对加拿大油菜籽进口标准

路透加拿大温尼伯2月23日 - 加拿大一家行业团体周二警告该国出口商和加工企业，中国计划从4月1日起收紧对加拿大油菜籽的进口标准，进口油菜籽的最大扣减率将会降低。

据路透了解，加拿大油菜籽理事会(Canola Council of Canada)主席Patti Miller在一封邮件中称，中国检疫机构--国家质量监督检验检疫总局以及出入境检验检疫协会周二通知加拿大食品检验局(Canadian Food Inspection Agency, CFIA)，进口油菜籽的最大扣减率(每单位油菜籽当中杂质的含量)不能超过1%，这一规定将很快实施。

“我们将讨论接下来如何提高这一问题的政治重要性，并通过政府渠道来谋求解决，”Miller说。CFIA没有立即对此置评。未能立即联络到Miller以及中国驻温哥华领事馆的官员对此置评。

一家菜籽油出口企业称，对加拿大出口商而言，要满足新标准不仅困难，而且代价高昂。这家出口商表示，目前一些企业可能对将油菜籽运往中国感到犹豫，担心被拒收或折价。该出口商未得到允许发表公开评论。

油菜籽主要用于压榨菜籽油。

根据加拿大统计局数据，在2014/15年度，中国是最大的加拿大油菜籽进口国，购买量达410万吨。

加拿大是全球最大的油菜籽出口国。出口商包括嘉吉、Archer Daniels Midland(ADM.N)、Viterra Inc、Louis Dreyfus以及Richardson International。(完)