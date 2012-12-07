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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 7日 星期五 14:13 BJT

加官员称中海油收购Nexen案审查期限或推後

加拿大工业部长帕纳蒂斯(Christian Paradis)透露，中海油拟收购Nexen交易的审查期限可能延後，但他称不想就此交易传递任何讯号。目前12月10日为中海油拟购Nexen交易审查期限。路透

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