中加签署双边本币互换协议 将在加设人民币清算行及RQFI试点

路透北京11月8日 - 中国和加拿大两国金融合作迈出新步伐。中国人民银行周六称，经国务院批准，中国人民银行与加拿大中央银行签署了规模为2,000亿元人民币/300亿加元的双边本币互换协议。互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。

刊登在央行网站上的新闻稿称，双方签署了在加拿大建立人民币清算安排的合作备忘录，并同意将人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到加拿大，初期投资额度为500亿元人民币。之后，将确定多伦多人民币业务清算行。