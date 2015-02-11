中国富人加拿大投资新方向：酒店、酒庄及矿泉水

路透温哥华2月10日（记者 Julie Gordon/Nicole Mordant） - 2013年刘创（音译）来到温哥华时，他注意到这样一件事：遇到的多数中国移民已大举投资于住宅地产，急于实现投资多元化。

刘创对楼市不感兴趣，他目前正在温哥华建立一个科技孵化器，帮华裔朋友投资于当地的初创企业。

“我认识的中国人……他们已经买了很多房子，实在不想再多买了，”刘创称。他也出生在中国，与人合伙创立了风投公司Nextplay Ventures。他说：“现在，他们想在科技或其他行业投资，赚取可观的投资回报。”

地产中介、律师和移民顾问谈到亚洲移民中的一种新趋势，即主要来自中国大陆的亚洲富人将资金投到加拿大西部的不列颠哥伦比亚省，而刘创正是这种新趋势的代表之一。

数十年来温哥华一直是亚洲移民的首选目的地，受移民潮推动，这里的房价是加拿大最高的，且长期盘踞北美城市购房负担排名榜首。

但随着温哥华房价飙升，很多投资者开始寻觅其他机会，包括酒店、高尔夫球场以及面向亚洲市场的农场、矿泉水水源以及酒庄等。

“花钱在温哥华投资五套房的年代已经过去了，”移民律师Richard Kurland称。

路透联系的地方机构和行业组织并不收集商业地产领域的外资投资数据，但还是有些线索能印证前述新趋势。

路透从全球酒店咨询公司HVS取得的销售信息显示，2014年在不列颠哥伦比亚省有四家酒店卖给了与中国有关联的买家，而2011年只有一宗这样的交易。

2010-2013年，不列颠哥伦比亚对华葡萄酒出口额增长了60%，同期农产品对华出口额增长了一倍，这也是酒庄和农场资产的投资需求上升期。

为这类投资交易提供服务的人士称，中国投资者也开始寻求在加拿大扎根，为子女在当地创立企业。与深陷“十面霾伏”的中国城市相比，气候温和、空气清新的不列颠哥伦比亚越来越受到中国投资者青睐。

这较以往情况有了很大改变。以往许多亚洲富豪往往在加拿大待够时间能取得公民身份后，很快就回到亚洲。

最近中国买家对加拿大的商用土地、旅游地产乃至整个村庄的投资需求升温，这也恰好是中国实施“猎狐”海外追逃行动之时。

中国反腐浪潮甚至让一些合法经营的商人也对未来有点不安，寻求进行多元化投资。

“这与对中国政治氛围的看法有关，”SKY资本集团董事总经理Alice Chen表示。这家公司为中国富人提供收购机会方面的咨询服务。

“政治和经济政策随时可能改变，这会影响到他们的生意，他们认为加拿大这里有更稳定的环境。”

**酒店、酒庄和矿泉水**

HVS加拿大董事总经理Carrie Russell称，最近的酒店收购交易额多在1,500万-3,000万加元区间内。中国买家还寻求收购价格高昂的豪华酒店，但这方面的竞购不那么成功。

HQ Commercial的地产经纪David Goodman表示，中国投资者还试图进军地产开发领域，希望拿地皮，建设公寓楼或者大型多用途项目。

这些投资者还将目光投向沿海城市温哥华以外，转向不列颠哥伦比亚省内陆及北部较偏远地区的农业和旅游业，譬如人迹罕至、有“鬼镇”之称的Bradian，去年12月中国买家收购了这座“鬼镇”，打算将其打造成小型度假胜地，包括滑雪、雪地摩托和钓鱼等项目。

索斯比加拿大国际地产公司的地产经纪Christa Frosch称，最受欢迎的投资项目中包括酒庄，买家寄望于这种生活方式类的生意能传给下一代。

2009年在不列颠哥伦比亚省只有一家中国人拥有的酒庄，而她估计现在这里230家获许可的酒庄中，有约10%酒庄的所有者与中国大陆有关联。

与此同时，不列颠哥伦比亚省对华葡萄酒出口活跃，该地区约有九成葡萄酒出口输往中国。

一些投资者还瞄准另一种高端出口产品--矿泉水。

移民顾问Alex Liao称，他有客户想斥资至少2,000万加元收购一处水源，而后建个瓶装厂，将水出口到中国。

“我的一位客户正做这个出口生意，我简直无法相信，他（她）每月要从不列颠哥伦比亚省向中国运送200集装箱的矿泉水，”Liao说道，“现在有很多人在买水源。”

**为了下一代**

Macdonald地产的地产经纪Julie Wei称，有的投资者想收购加拿大企业，是因为子女已经在温哥华生活多年，不想再回到中国了。

34岁的Ben Bi就是这种情况，他到加拿大读大学，之后就留下来了。得益于他家族在中国的地产生意支持，他在加拿大买了块地皮，正规划一高端多户住宅项目。

这只是他想涉足的诸多项目中的第一个，他希望家族生意更多从中国转向加拿大。他的父母最初并不支持，但在对温哥华有更多了解后改变了想法。

“他们就是希望下一代、甚至我的下一代，拥有更好的生活，”他说。（完）

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

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