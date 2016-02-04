市场热谈：战略投资优先 中国抑制资本外流无碍企业推进海外并购

撰稿 Lisa Jucca

路透香港2月3日 - 尽管政府极力控制庞大的资本外流，但中国企业将继续并购具关键战略价值的外国企业。中国化工收购先正达SYNN.VX就是个例子。

中国国有企业--中国化工集团周三达成协议，作价430亿美元收购瑞士种子及农药集团先正达，是有史以来单一中国企业最大的海外收购行动，规模相当于中国企业去年海外并购总金额的三分之一。

这项具里程碑意义的收购，正值中国并购交易热潮达到顶峰，也正值中国奋力扭转资本外流之际。资本外流不但伤害人民币，也损及外汇储备。

但银行家和业界专家表示，在中国推进战略性长期转型，使经济由仰赖价值较低的制造，转型至高增长生产经济模式的过程中，他们预计未来还会出现更多交易。

先正达正是中国海外并购的典范，这宗收购交易将使中国直接占据农业高科技转基因领域的全球领导地位。

“中长期而言，显然还会出现更多并购活动，使中国得以实现与全球进一步接轨的目标，”聚焦中国的投资银行NSBO高级中国分析师Oliver Barron称；不过他也指出，人民币政策及资本外流的忧虑，未来几个月恐使并购活动较去年放慢脚步。

“部分中国企业受到购汇限制...在这种背景下，先正达收购案明显是一宗有高层授意支持的战略重点。”Barron补充说。

**“走出去”战略**

中国“走出去”的战略已经采行了数年，因中国政府希望打造全球范围内的领先者。

汤森路透数据显示，去年中国海外并购总规模达1,160亿美元，其中中国化工收购倍耐力的资金规模首屈一指。同一时期外汇流出量为7,000亿美元。

对外投资规模首次接近超过外资对中国的直接投资。政府数据显示，2015年底，外资对中国直接投资额为1,265亿美元。

“中国对外并购活动依旧热络，从拥有多次交易经验的企业，到(汽车电子集团)均胜电子(600699.SS)和(化工集团)山东恒源等新买家，无一不强大稳健，”花旗负责亚太区并购的主管Colin Banfield称。

“我们相信，从已功成名就的领跑企业，到明天的行业领头羊等各领域，都将出现稳定的对外并购资金外流。”

银行家及行业专家称，尽管希望遏制“热钱”流出中国，但中国无意抑制能够升级经济并带来长期价值的投资。

另外，对外并购的资金从来不只是现金，通常会透过海外部门用外币举债，以此减少整体影响。

“投资资本外流与热钱有明显的区别，投资外流最终将促使外资直接投资到中国，而热钱则是一去不复返，”EY金融服务的亚太区合伙人Keith Pogson称。

“中国化工的这一交易非常精明，我们将继续看到这种交易大量出现，而这与资本外流管制的目标并不相悖。”

中国在全球范围内的最大交易 reut.rs/1P5EvqS

中国在欧洲的最大交易 reut.rs/1P5yMRI

中国资本流向欧洲的历史数据 reut.rs/1UTAXt5

(完)