中国国有资本经营预算管理办法出台 支出应服务于国家战略目标

路透北京2月3日 - 中国财政部周三发布中央国有资本经营预算管理暂行办法，明确中央国有资本经营预算支出应当服务于国家战略目标，国有企业政策性补贴应当根据国家宏观经济政策需要，以及不同时期国有企业改革发展任务适时进行调整。

财政部网站刊登的办法称，中央国有资本经营预算支出主要用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出；关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域国家资本注入，包括重点提供公共服务、发展重要前瞻性战略性产业、保护生态环境、支持科技进步、保障国家安全，保持国家对金融业控制力，推进国有经济布局和结构战略性调整，解决国有企业发展中的体制性、机制性问题。

至于国有企业政策性补贴，中央国有资本经营预算支出方向和重点，应当根据国家宏观经济政策需要以及不同时期国有企业改革发展任务适时进行调整。

办法明确中央国有资本经营预算保持完整独立，并与一般公共预算相衔接，应当按照收支平衡的原则编制，以收定支，不列赤字。任何部门和单位不得擅自减免中央国有资本经营预算收入。中央国有资本经营预算支出应当按照经批复的预算执行，未经批准不得擅自调剂。

中央国有资本经营预算收入是中央部门及中央企业上交，并纳入国有资本经营预算管理的国有资本收益，主要包括国有独资企业按照规定应当上交国家的利润；国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息收入；国有产权（含国有股份）转让收入。

国有独资企业清算收入（扣除清算费用），国有控股、参股企业国有股权（股份）分享的公司清算收入（扣除清算费用）；以及其他国有资本经营收入。（完）

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