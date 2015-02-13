证监会监管转型是资本市场发展的真正利好--人民日报

路透北京2月13日 - 人民日报周五刊登时评称，中国证监会强化市场执法，传递出其主业从事前审批转变到事中事后监管的信号，这是中国资本市场发展的真正利好。

文章援引证监会通报，2014年共对55家机构、416名个人作出行政处罚，罚没款金额共计4.68亿元人民币。而此前，对部分涉“老鼠仓”案件的基金公司采取监管措施、治理信息披露违法违规等消息频繁公布，表明监管重拳已伸向各个违法违规高发领域，覆盖各类市场主体。

时评认为，监管转型是决定A股市场未来前景的关键一环。A股市场20多年来规模扩张迅猛，创新品种层出不穷，是市场发展的“快变量”；相比之下，市场公平正义前进的步伐却相对缓慢，成了“慢变量”。

“‘快变量’与‘慢变量’的差距如果越来越大，就会引发种种矛盾，加剧市场失衡。此时，亟待监管有形之手的转型，拉平‘三公’短板。”

时评指出，监管转型集中在两点：一是放，即简政放权，激发市场活力；二是紧，即强化稽查，维护市场秩序，前端的放要通过后端强有力的执法加以保障。

改革也会遇到硬骨头，如今稽查执法干的事却“对抗性”很强，如打击违法违规行为，清除不合格市场参与者，或在极端情况下进行风险处置，很多时候，监管者需要有“豁出去”的铁面和铁腕才行。当前正处于监管转型磨合期、监管能力建设期和监管质量提升期。

时评称，在某些情况下，违法违规行为能带来一时“繁荣”，严格执法可能冷却市场、引发阵痛。如果因此就排斥、否定对市场的规范，无疑是图小利而失大利。不久前，监管部门出手规范融资融券，有观点认为是打压股市，就表明一些人还未跟上监管转型的节奏。

“只有强化执法，荡涤尘垢，还资本市场风清气正，长远健康发展才有坚实基础，投资者利益才有切实保障。从这个意义上说，监管转型是市场发展的真正‘利好’。”

中国券商快速增长的融资融券“两融”业务此前被监管层敲响警钟。中国证监会1月对部分融资融券业务存在问题的证券公司进行处罚，其中包括：对中信证券(600030.SS)，海通证券(600837.SS)(6837.HK)和国泰君安采取暂停融资融券新开信用账户三个月的措施。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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