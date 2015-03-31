中国去年四季度资本项目逆差305亿美元 经常项目顺差670亿美元

沪综指逆转收升脱离七个月低点 央行将进行MLF操作激活人气

路透北京5月11日 - 中国股市沪综指周四逆转收升，脱离盘中创下的七个月低点。分析师指出，今日早盘市场继续探底，在3,000点整数关口附近获支撑后反抽，央行明日将进行MLF操作的消息对人气有所激活，助大盘翻红上涨。盘中绩优蓝筹股走势坚挺，而估值较高的中小盘股相对偏弱。