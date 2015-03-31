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中国财经 | 2015年 3月 31日 星期二 11:56 BJT

中国去年四季度资本项目逆差305亿美元 经常项目顺差670亿美元

路透北京3月31日 - 中国国家外汇管理局周二公布，中国2014年四季度经常项目顺差670亿美元，资本和金融项目逆差305亿美元。

外管局公布的国际收支平衡表最终数据并显示，2014年国际收支经常项目顺差2,197亿美元，资本和金融项目顺差382亿美元。

今年2月初，外管局公布2014年四季度及全年国际收支平衡表初步数据为，中国2014年四季度经常项目顺差611亿美元，资本和金融项目逆差912亿美元；2014年全年，国际收支经常项目顺差2,138亿美元，资本和金融项目逆差960亿美元。（完）

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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