中国去年四季度资本项目逆差305亿美元 经常项目顺差670亿美元

山东潍坊市举行PPP项目推介会 项目93个总投资1,660亿元
路透北京5月11日 - 中国山东省潍坊市周四在北京举行PPP项目推介会，此次推介会上，潍坊市共推介项目93个，总投资1,660亿元人民币。
路透北京3月31日 - 中国国家外汇管理局周二公布，中国2014年四季度经常项目顺差670亿美元，资本和金融项目逆差305亿美元。
外管局公布的国际收支平衡表最终数据并显示，2014年国际收支经常项目顺差2,197亿美元，资本和金融项目顺差382亿美元。
今年2月初，外管局公布2014年四季度及全年国际收支平衡表初步数据为，中国2014年四季度经常项目顺差611亿美元，资本和金融项目逆差912亿美元；2014年全年，国际收支经常项目顺差2,138亿美元，资本和金融项目逆差960亿美元。（完）
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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路透北京5月11日 - 中国股市沪综指周四逆转收升，脱离盘中创下的七个月低点。分析师指出，今日早盘市场继续探底，在3,000点整数关口附近获支撑后反抽，央行明日将进行MLF操作的消息对人气有所激活，助大盘翻红上涨。盘中绩优蓝筹股走势坚挺，而估值较高的中小盘股相对偏弱。