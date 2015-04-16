中国资金潮将流向何方--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月16日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

像中国这么一个庞大、不透明且中央集权的国家，始终是全球不稳定的来源。一九九四年，中国放手让人民币贬值，三年后，亚洲各国面对中国出口竞争力，进而引爆亚洲金融风暴；过去十五年来，中国劳动力扩散至全球制造链，扰乱了全球劳动市场，都是明证。

中国出口扩张，累积了庞大的金融准备，有了沪港通，让这股资金蠢蠢欲动。香港恒生指数在过去一个月大涨一五％，已预告了未来可能的变局。

去年中国开放沪港通，要让香港和外国投资人可以投资中国Ａ股，也让中国投资人可以投资香港挂牌股票。当时市场多从Ａ股市场开放的角度看待，极少人会将此视为中国打通资本外流管道；如今看来，后者或许才是重点。

中国多年累积的财富，多投资在不动产，和工厂这类具生产力的资产，或股票、债券这类金融资产相比，不动产开发有两大特点：

首先，不动产供给几乎没有限制，尤其是像中国这种大陆型经济体；而建筑物不仅可以横着盖，也可以往上盖，即使土地短缺，天空却不虞匮乏。

其次，不动产投资的经济价值多以数十年来衡量，而非以季为单位，因此很容易在短期间内高估不动产的价值，而这个高估的数字又往往会持续好多年。供给缺乏管制以及价格扩张没有上限，让大量的超额资本隐藏在中国境内不动产市场。

然而，随着中国政府打贪，已让不动产开发和其他经济活动停止运作；大型计画都需要政府的支持与合作，但现在没有官员敢做任何决定，以免动辄被叩上贪污的帽子。

此外，全球最大的金融市场——政府债券，由于各国政府预算赤字改善，与美欧日量化宽松环境，未来两年政府公债总供给预估减少二千亿美元，此为史上首见；在供不应求下，甚至会出现负利率环境。而中国高达四兆美元的外汇存底，在苦无出路下，恐会进一步累积。

过去一年，中国Ａ股市值已经倍增，部分是因为沪港通引发的预期。中国证券法规让新旧上市公司都很难发行新股，在打贪效应下，新股发行的难度大增。整体而言，中国投资人能挥洒的空间愈来愈小。

不动产、债券、股票等投资管道受限，以致中国境内金融压力日益膨胀，数以兆计的资金无处可去。沪港通让饱受压抑的资金有了宣泄管道，而过去一个月港股的飙涨，可能只是即将引爆的压力锅旁冒出的水蒸气。这股中国资金外流潮，接下来会流向何处，是我们要好好思考的大问题。 (完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。

2.以上的评论不代表路透立场。

(整理 高洁如; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。