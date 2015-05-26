中国公开市场资金环境稳中偏宽 常规操作继续退守观望

路透上海5月26日 - 中国银行间市场流动性环境稳中偏宽，央行公开市场周二继续空窗。业内人士认为，在资金价格跌势从短向长漫延过程中，央行常规操作料将退守观望，公开市场在总量和价格上的指引功能渐淡。

截至上周，央行公开市场已连续五周未进行任何操作。据路透统计，本周公开市场无正、逆回购到期，央票最早要到2016年7月才开始有到期。

今日央行常规操作缺席，早在市场预期。在今日公开市场操作与否未见分晓之前，华南一银行交易员即表示，“应该没有操作了吧。”

另有交易员认为，在目前宽松流动性下，央行袖手旁观可能要持续一段时间。因要观察以资金价格为先行指标的社会融资成本下降情况。

银行间市场隔夜和七天期回购利率近期维持在1%和2%的多年低位；长期资金利率风向标--一年期ShiborSHICNY1YD=最新报在3.5740%，为约四年半以来新低。

据路透统计，本周公开市场无正、逆回购到期，央票最早要到2016年7月才开始有到期。另外，截至4月末，央行中期借贷便利(MLF)余额超过1万亿元，常备借贷便利(SLF)、短期流动性调节工具（SLO）等则已经清零。

2015年1月22日央行恢复暂停近两个月的逆回购操作，除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） 待定

逆回购 （周二） --

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====（完）

(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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