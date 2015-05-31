中国股票基金一周流入资金创2008年4月来最高--美银美林

路透纽约5月29日 - 美银美林周五全球研究报告的数据显示，5月27日止当周，全球投资者向专注于中国股票的基金投入45亿美元，创下2008年4月以来此类基金的最大周度资金流入规模。

据美银美林报告，在之前一周流出6亿美元后，股票基金整体流入46亿美元，该报告亦引用了基金追踪机构EPFR Global的数据。报告称，专注于美国股票的基金流出39亿美元，为过去10周内第九周录得资金流出。

继前周流入14亿美元后，债券基金流出4亿美元，为2015年迄今债券基金出现的第二次周度资金流出。主要持有美国公债的基金流出14亿美元，为连续第五周流出。

EPFR Global研究主管Cameron Brandt说，一些中国股市基金“创下有史以来最大的周度资金流入规模，因投资者预期中国央行将公布进一步的刺激措施，扶助经济实现7%的GDP增长率目标。”

但押注中国股市，对一些投资者来说或许选错了时机，周四中国股市重挫近7%，因部分券商提高了保证金交易要求，中国央行回收流动性，以降低金融体系中的多余资金。但中国股市指标股指今年迄今仍上涨了43%。

EPFR global追踪的中国股票基金流入45亿美元，比2008年二季度第一周的旧纪录高位多出一倍以上。

美银美林报告指出，流入整体股票基金的46亿美元之中，上市交易基金(ETF)净流入63亿美元，共同基金净流出17亿美元。

一般认为ETF投资者代表的是机构投资者，包括对冲基金。而共同基金投资者代表的是散户。(完)

(编译 白云; 审校 蔡美珍)

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