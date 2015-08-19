中国跨境资本流动再次恶化 再次降准可能性加大--交行

路透北京8月19日 - 中国交通银行金融研究中心针对2015年7月跨境资本流动数据点评的报告称，外汇占款大幅下降，跨境资本流动再次恶化，再加上宏观经济总体疲弱，央行下调存款准备金率以应对资本外流局面的可能性增大。

以下为报告全文：

跨境资本流动在连续三个月出现改善后，7月再度出现震荡。银行结售汇逆差2655亿元，结束此前连续两个月顺差，其中，银行代客结售汇逆差1743亿元，同样结束此前连续两个月顺差，银行自身结售汇逆差912亿元，逆差规模较上月增加494亿元。境内银行代客涉外收付款逆差129亿元人民币,较上月回落1，621亿元。金融机构外汇占款下降2,491亿元，刷新单月最大降幅记录。

内外部多重因素造成7月跨境资本流动再度震荡。一是美联储主席耶伦在7月中旬重申“在年底前启动加息是合适之举”，近期美国就业等指标表现较好，美联储加息预期再度升温带动美元指数走强，带来人民币贬值压力。

二是7月贸易顺差收窄至430.3亿美元，同比环比均有所下降，导致净结汇需求减少。

三是中国股市震荡，股指大幅下挫，加上投资、工业增加值等数据回落，进一步加大了汇率贬值预期和资本流出压力。

四是年中企业通过购汇来支付海外分红等季节性因素，也对资本流动产生了一定的不利影响。

年内跨境资本流动波动性上升，总体将呈逆差。随着美国经济稳步复苏，美联储在年底前启动加息概率较大，同时中国经济下行压力依然较大，CPI有所回升，但PPI却持续下跌，市场对人民币贬值预期加大，这无疑将使资本面临流出压力。

但同时中国经济稳增长政策效果逐步显现，人民币国际化水平不断提高，人民币有可能加入SDR，这些都有利于缓解资本流出压力。但不确定性仍然较大，因此，跨境资本流动的波动性可能上升，总体呈逆差的可能性较大。

未来降准的可能性增大。外汇占款大幅下降，跨境资本流动再次恶化，再加上宏观经济总体疲弱，央行下调存款准备金率以应对资本外流局面的可能性增大。

但降准与否还应主要视市场流动性情况，7月结售汇逆差、外汇占款下降情况下货币市场利率仍处在较低水平。未来定向调整、结构性支持仍将是政策操作的重点。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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