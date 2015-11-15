中国未来将建多层次资本市场体系 提高直接融资比重--央行副行长

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月15日 - 中国央行副行长潘功胜表示，未来五年将建立包括场外、场内市场的多层次资本市场体系，拓宽企业融资渠道，提高直接融资比重，建设更加富有弹性和深度的现代化金融市场体系。
央行网站援引他在周六举办的“2015中国金融论坛”开幕式上的演讲并称，要协同推进外汇市场、票据市场、黄金市场、保险市场等发展，更好地匹配不同经济主体的风险偏好、投资偏好和收益要求。
“创新和完善金融宏观调控，提高调控的有效性。扩大金融业双向开放，积极参际货币体系改革和国际金融监管改革。”他说。
他并指出，中国“十三五”还将建立健全货币政策、宏观审慎管理和微观审慎监管协调统一的机制，改革并完善金融监管框架，维护经济金融的整体稳定；完善存款保险制度功能，提高风险防控和应对能力。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。