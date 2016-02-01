加大专项转移支付清理整合 进一步盘活存量资金--楼继伟

路透北京2月1日 - 中国财政部部长楼继伟日前表示，2016年要加快财税体制改革，继续加大对专项转移支付的清理整合和规范管理力度，并进一步加大盘活存量资金力度，调整支出结构不合理造成的存量。

财政部网站周一刊登他在全国财政反腐倡廉建设工作视频会议上的讲话并称，今年要重点针对扶贫等民生资金开展专项监督检查，杜绝信息不对称可能带来的寻租问题。

“今后随着政策调整、实际情况的变化，还要对现有的专项（转移支付）项目进行定期评估，对一些不符合政策方向、效益不高的专项进行压减，特别是对涉及竞争性领域或补助企业经营项目的支出要大幅压缩、逐步退出，”楼继伟称。

他透露，近两年中央财政专项转移支付项目数量大幅削减，从2013年的220项减少到2015年的96项；今年在预算安排中又进一步压减和取消了一些“小、散、乱”、容易滋生腐败的项目，专项转移支付金额下降3.2%。

他并表示，进一步加大盘活存量资金力度，调整支出结构不合理造成的存量，修正不可持续的支出政策，腾退重复和错位的支出。

此外，要进一步增强财政透明度，继续深入推进财政预决算公开，扩大范围、细化内容。

与此同时，还要加强财政内部控制建设，及时堵塞漏洞，建设覆盖财政各业务系统的内部控制监督管理工作平台，“做到过程留痕、责任可追溯，”他说。（完）

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