分析：中国降准后公开市场暂以静制动 经济不振仍需宽松政策接力跑

作者 吴芳

路透上海4月23日 - 中国央行继超预期力度降准之后，本周公开市场顺势暂停操作，在到期资金对冲下，本周连续第三周净回笼。分析人士认为，总量宽松背景下，逆回购短期操作意义大打折扣，资金面形势及预期均偏乐观，预计公开市场暂时维持空窗可能性较大。

他们并称，目前宏观经济基本面状况及未来资金利率走势将成为下一步央行货币政策调整的主要依据，虽然降准释放过万亿资金，但短期能否有效支持和服务实体经济需求仍存疑，而若经济改善依然乏力，未来包括定向等货币政策创新工具在内的更多宽松举措仍可期。

继周日宣布大幅降准1个百分点后，本周二央行逾两个月后首次暂停逆回购操作，周四亦无操作。据此计算，本周公开市场将净回笼资金200亿元，为连续第三周净回笼。

南京证券固定收益分析师杨浩认为，“总量宽松政策下，公开市场影响力下降，资金面非常宽松，逆回购已无必要。”

央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。

据路透统计，本周公开市场共有200亿元逆回购到期回笼资金，其中周二和周四各100亿元。央票最早要到2016年7月才开始有到期。至此，央行公开市场逆回购余额已清为零。

华创证券华齐晟、屈庆分析亦认为，周四逆回购继续停做，本周公开市场净回笼资金，反映降准后市场上流动性已较为充裕，无需央行继续进行基础货币投放，央行也较为认可目前的流动性水平，短期内继续采取措施压低利率的概率并不高。

继周日降准之后，银行间隔夜及七天质押式回购加权利率跌幅进一步扩大，本周以来累计下行近40bp（基点），七天质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS最新报2.4575%，隔夜CN1DRP=CFXS最新报1.8667%，均刷新逾13个月来低点。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/few44w

**经济表现欠佳，后续宽松仍可期**

虽然中国央行此次降准已超出市场预期，但是对于宽松政策提振经济稳增长效果如何，仍有待继续观察，而最新出炉的经济数据显示基本面乏力走势依然，业内人士对未来定向宽松及更多创新手段抱有期待。

中国央行周日降准后，央行货币政策委员会委员陈雨露表示，降准是采取松紧适度货币政策，但不等同于强刺激。经济形势以及目前准备金率的水位，均表明后续可能进一步降准。

对此，国海证券债券研究员范小阳认为，继刚刚一次性降准1个百分点，一个月之内再次降低的概率还是偏小，但是目前的经济形势下，政策放松的方向肯定没问题，只是放松的方式，有很多种可能。

“单靠一个降准，肯定是不够的，其他手段包括降息、定向放松都是有可能的。”他表示。

受新订单和物价分项指数下滑的拖累，最新公布的汇丰4月中国制造业PMI初值连续第二个月位于荣枯线下方，并创下12个月最低。制造业生产活动仍在小幅恶化，加上行业通缩压力的上升，仍需宽松政策支持。

杨浩亦指出，汇丰数据亦显示实体经济需求依旧疲弱，接下来还得货币和财政政策集中发力；考虑到近日国企债券也违约打破刚性兑付，中国式量化宽松有条件进一步推进。

“最近类似于PSL(抵押补充贷款)的宽松政策也呼之欲出，大量地方债发行在即，预计央行将为地方债买单，为国家政策项目提供信用背书，”他称。

中国债市中原本仅见于民营和私营企业的债券违约现象，首次扩大至国有企业背景的发行人。天威集团周二确认未能按期支付所发中票利息，开国企债券违约先河。

公开市场操作方面，华南一银行交易员认为，主要还是视流动性的情况而定，央行对资金价格应该有一个合意水平，未来正回购等手段都不能排除，不过关键要看释放的流动性能否有效支持实体经济，而不是进入股市和楼市。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） --

（周四） --

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 200

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净回笼 200 (完)

(审校 林高丽)

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