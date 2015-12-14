中国2015年资本外流规模将达创纪录的逾5,000亿美元--IIF

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透伦敦12月12日 - 根据国际金融协会(IIF)公布的报告，中国2015年资本外流规模将达到创纪录的逾5,000亿美元。
IIF表示，今年第四季中国资本外流可能为1,500亿美元，第三季资本外流为创纪录的2,250亿美元。
IIF在报告中称，这一估算是基于贸易数据、中国银行业者代表客户进行的交易，以及央行储备的变化。
“最新的高频指标显示，中国11月出口连续第五个月下降，贸易顺差从10月的620亿美元缩窄至540亿美元，”报告指出。
当月外汇储备减少约870亿美元，至3.44万亿(兆)美元，创2013年2月来最低。(完)
(编译 杜明霞；审校 许娜)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。