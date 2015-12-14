中国2015年资本外流规模将达创纪录的逾5,000亿美元--IIF

路透伦敦12月12日 - 根据国际金融协会(IIF)公布的报告，中国2015年资本外流规模将达到创纪录的逾5,000亿美元。

IIF表示，今年第四季中国资本外流可能为1,500亿美元，第三季资本外流为创纪录的2,250亿美元。

IIF在报告中称，这一估算是基于贸易数据、中国银行业者代表客户进行的交易，以及央行储备的变化。

“最新的高频指标显示，中国11月出口连续第五个月下降，贸易顺差从10月的620亿美元缩窄至540亿美元，”报告指出。

当月外汇储备减少约870亿美元，至3.44万亿(兆)美元，创2013年2月来最低。(完)