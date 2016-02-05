中国国务院：防范和处置非法集资 守住不发生系统性区域性金融风险底线

路透北京2月5日 - 中国政府网周四晚刊登国务院公布的《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》，要求各地区、各有关部门加大防范和处置力度，建立和完善长效机制，守住不发生系统性区域性金融风险底线。

该《意见》称，处理非法集资的主要目标是非法集资高发势头得到遏制，存量风险及时化解，增量风险逐步减少，大案要案依法、稳妥处置。非法集资监测到位、预警及时、防范得力，一旦发现苗头要及早引导、规范、处置。政策法规进一步完善，处置非法集资工作纳入法治化轨道。

“广大人民群众相关法律意识和风险意识显着提高，买者自负、风险自担的意识氛围逐步形成。金融服务水平进一步提高，投融资体系进一步完善，非法集资生存土壤逐步消除。”该《意见》并称。

《意见》并强调，在处理非法集资工作时，要实部门监督管理职责，省级人民政府是防范和处置非法集资的第一责任人，做好本行政区域内风险排查、监测预警、案件查处、善后处置、宣传教育和维护稳定等工作。

处置非法集资要以防为主，及时化解，发挥金融机构的检测防控作用，并发动群众防范预警。综合运用经济、行政、法律等措施，严格依法处置案件，切实有效维护社会稳定。同时加强宣传教育，规范民间投融资发展。

新华社上周日报导称，1月14日，备受关注的“e租宝”平台的21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕，其在一年半内非法吸收资金500多亿元人民币，受害投资人遍布中国31个省市区。