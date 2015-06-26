（更正）中国证监会主席称进一步壮大主板、中小板 推进市场内部分层

(更正：内文最后一段“小微市场”有误，应为“小微证券公司试点”)

路透北京6月26日 - 中国证监会主席肖钢周五表示，证监会将加快多层次资本市场体系建设，推动产品创新、服务创新和业务创新，服务和完善市场功能体系，要进一步壮大主板、中小企业板市场，推进交易所市场内部分层。

他在出席2015陆家嘴论坛时表示，中国将在上证所设立战略新兴板，与创业板错位发展。“新三板”要充分发挥其以机构投资者为主的制度优势，场内业务与场外业务发展并重，公募与私募并举，健全小额、便捷、灵活、多元的投融资机制。

“加快健全适应创新创业的多层次资本市场体系，提供全面系统的投融资服务就显得至关重要。”他说道，并指出股票和债券作为最具代表性的虚拟资本，为创新、创业提供了条件。

他还表示，要规范发展区域性股权市场，研究设立专门服务于区域性股权市场的小微证券公司试点，开展股权众筹融资试点，并进一步推动私募市场发展壮大，增强创新创业资本的有效供给，完善风险投资机制，扩大创业投资、天使投资，吸引更多民间资本流向科技创新领域。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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