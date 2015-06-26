（更正）中国证监会主席称进一步壮大主板、中小板 推进市场内部分层

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(更正：内文最后一段“小微市场”有误，应为“小微证券公司试点”)
路透北京6月26日 - 中国证监会主席肖钢周五表示，证监会将加快多层次资本市场体系建设，推动产品创新、服务创新和业务创新，服务和完善市场功能体系，要进一步壮大主板、中小企业板市场，推进交易所市场内部分层。
他在出席2015陆家嘴论坛时表示，中国将在上证所设立战略新兴板，与创业板错位发展。“新三板”要充分发挥其以机构投资者为主的制度优势，场内业务与场外业务发展并重，公募与私募并举，健全小额、便捷、灵活、多元的投融资机制。
“加快健全适应创新创业的多层次资本市场体系，提供全面系统的投融资服务就显得至关重要。”他说道，并指出股票和债券作为最具代表性的虚拟资本，为创新、创业提供了条件。
他还表示，要规范发展区域性股权市场，研究设立专门服务于区域性股权市场的小微证券公司试点，开展股权众筹融资试点，并进一步推动私募市场发展壮大，增强创新创业资本的有效供给，完善风险投资机制，扩大创业投资、天使投资，吸引更多民间资本流向科技创新领域。（完）
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。