中国调整固定资产投资项目资本金比例制度 促投资结构优化--国务院（更新版）

路透北京9月1日 - 中国周二召开的国务院常务会议明确设立600亿元人民币的国家中小企业发展基金，基金采取有限合伙制，按照市场化原则运作。同时决定调整和完善固定资产投资项目资本金比例制度，促进投资结构优化。

中国政府网报导称，会议认为，改革创新投融资机制，强化定向调控，让积极财政政策更加精准发力，缓解中小企业融资难、融资贵，对于扩大就业，推动大众创业、万众创新，具有重要意义。

会议决定设立国家中小企业发展基金，政府与市场携手增强产业创新动力。中央财政通过整合资金出资150亿元，创新机制发挥杠杆作用和乘数效应，吸引民营和国有企业，金融机构。地方政府等共同参与，建立总规模为600亿元的国家中小企业发展基金。

“通过设立母基金，直接基金，直投基金等方式，用市场化的办法，重点支持种子期、初创期成长性中小企业发展。”会议称。

基金原则上采取有限合伙制，其募资、设立、管理、收益分配、到期退出等均按市场化操作。

会议确定，将关系国计民生的港口、沿海及内河航运、机场等领域固定资产投资项目最低资本金比例要求由30%降为25%，铁路、公路、城市轨道交通项目由25%降为20%。为推动农产品加工转化，将玉米深加工项目由30%降为20%。

城市地下综合管廊和急需的停车场项目，以及经国务院批准、情况特殊的国家重大项目资本金比例可比规定的再适当降低。同时，对钢铁、水泥、电解铝、焦炭、多晶硅等产能过剩行业，严格执行现行的30%-40%较高资本金比例要求。

金融机构在提供信贷时，要坚持独立审贷、自主决策，切实加强风险防范。通过有扶有控的政策引导，促进形成更加合理的投资结构，增强发展后劲。围绕优化投资结构，调整和完善固定资产投资项目资本金比例制度，可以合理降低投资门槛，提高投资能力，增加有效投资，加快补上公共产品、服务及其他发展“短板”，通过改革促进结构调整和民生改善。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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