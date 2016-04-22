分析：中国资本外流与隐形拦洪坝的脆弱平衡（更新版）

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作者 孙琦子

路透北京4月22日 - 随着人民币汇率贬值预期的降温，中国资本流出的汹涌势头也明显受到遏制。然而银行净售汇并未实质扭转，监管层依然维持着对企业购汇的窗口指导和对银行售汇的限额。在国际收支实质性改善之前，有形之手将帮助维持跨境资本流动的脆弱平衡。

人民币兑美元汇率的基本稳定为这种平衡提供了基础，尽管这种基础本身也不牢固。春节之后，人民币进入有升有贬的双向波动通道，较去年底甚至轻微升值。随之而来的是银行间市场客盘购汇意愿下降，而自发的结汇盘也逐渐涌现。

“现在基本面又不支持人民币升值，稍微有点风吹草动人民币就会有点贬，当然也不会大幅贬。”一位大型央企的资金管理部高层表示。

中国外管局周四称，未来跨境资金流动的总体态势将保持基本稳定，既定政策可逐步适应美联储货币政策正常化。人民币汇率趋向基本稳定，企业购汇意愿减弱，偿债节奏有所放慢，“藏汇于民”进程更加平稳。

最新数据显示，中国3月银行结售汇逆差364亿美元，环比略扩，但增速明显放缓，结合其他外汇收支数据显示，中国跨境资金仍呈流出态势，不过流出压力逐步缓解。

不过中国央行的资产负债表显示，尽管外汇储备余额降幅持续收窄，但外汇占款依然是逆差，这意味着外储余额变动有很大成分是非美货币升值导致的价值变动，而资本的净流出规模被掩藏起来。

中金宏观最新的报告显示，3月央行外汇储备转增，但主要得益于弱势美元带来较大的正向估值效应。国外资产下降（外汇占款减少）表明3月仍是外汇净流出。

流出的资本中有多少属于外逃性质很难统计。路透根据残差法粗略计算，一季度热钱流出规模约为1,527亿美元。（热钱估算值=外汇储备增量-贸易盈余-实际利用外资增量）

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不过，有一点是肯定的：国际收支形似好转之前，资本流出的管制不会停止。

**管制仍在继续**

数家大型企业曾在中国大型企业现金财资及风险管理年会上表示，外管局对其购汇和对外付款的限制仍在继续，并且依然非常严格。一家大型央企的财务公司高层表示，该企业每天的外汇操作都需要向监管层汇报。而且由于购汇资金量大，监管层对其交易时间和数量都有具体的指导。

“他们也跟我们说，以前人民币单边升值的时候你们也得到不少好处，现在是国家需要你们的时候了。”另一家央企资金部高层表示。

部分银行在售汇和对外支付存在额度限制，这导致一些银行为了客户的进口支付甚至要借助其他分行的额度才能完成，而由于在北京的银行进行购汇的企业相对集中，额度通常是不够的。

“我们购汇询价时，经常有银行说这个月的额度用完了，没法售汇。”一家大型外企资金部高层表示，“我们也被要求，尽量减少境内购汇，对外付款也尽量延期支付，最好从境外换汇。”

日前美国商会和欧盟商会均表示，近期有会员企业反映中国外汇管理局对其利润汇回本国提出了限制，可能是出于对中国境内资本外流的控制。而这已经成为一些会员企业的担忧。

“从去年12月开始政策好像出现了反转，外管局会过问并暂时限制一些美国企业的利润汇回，而这种限制都是非正式的口头指导。”中国美国商会主席吉莫曼表示，“如果这种限制持续下去，可能会影响一些会员企业在中国的投资计划。”

有股份行交易员表示，最近购汇都不强，可能监管层查的比较严，对购汇有限制。亦有外资行交易员称，近期美元流动性较为紧张，拆借成本走升，一些在市场上offer美元的大行都在拆美元。

“最近汇率是稳定了，但是前面的窟窿还没补上，国际收支的问题也没有解决。就像人大出血，现在只是上了止血药止血钳，但是没有回血。”上述央企的资金管理部高层并表示。

招商银行外汇交易主管张治青认为，对资本流出的管制短时间内不会取消。从制度角度来看，实需原则，要建立一套有操作性的实需制度框架，主要是真实购汇和结汇都可以做。如果回到制度框架下，如果没有贬值预期，按照贸易顺差来讲应该是结售汇顺差，但是现在是逆差。

“这种引导是正确的，企业该购汇就购汇，该结汇就结汇，该锁风险就锁风险，不要去赌方向。这是一种制度的规范，也该是企业的正常状态。”他并称，“下一步也应该通过制度来约束，让企业建立正确的套保机制，迎接双向波动。”

他亦表示，对中国而言并不需要外储增加，资本项下逆差贸易项下顺差，这是比较健康的状态，不然怎么实现国际收支平衡。

“现在资本项目逆差还在，不过这个时点比较敏感，贸易顺差在缩小。但是从更宏观的角度来看，对外投资增加是个好事情，总比买收益率2%左右的美国国债强多了。”他称。

**恐慌式资本外逃已成往事**

分析人士指出，随着海外投资和海外并购的持续增加，服务贸易逆差的继续，中国近期资本外流压力仍会持续，但人民币不会有恐慌式的贬值，资本也难再现恐慌式的外逃。

一位股份行交易主管表示，无论是家庭还是私营部门、国企，有境外资产配置需求。另外企业对境外提前还款，以及海外并购会持续增长。资本会持续流出，但不用过于悲观，这是健康的。

“出去的目的不是走了不回来，而是正常化的资产配置，中国企业和家庭的占比太小了。好在我们是贸易顺差，可以缓解贬值压力，但顺差不会让人民币升值。”他并称。

以美元计价中国3月出口同比增长11.5%，结束2015年7月来连续八个月的负增长，且创下13个月新高；进口则同比下降7.6%。3月贸易顺差298.57亿美元。

上述交易主管并表示，当前人民币已经基本按照对一篮子货币的模型在走，这个体制会更加完善。人民币兑美元波动的幅度会扩大，人民币渐进的贬值也将持续，无需恐慌，这只是对2014年高估币值的调整。

“中国的通胀比其他国家高，收益率也比其他国家高，如果一年贬值4%-5%，人民感觉不到。”该交易主管称。

招商银行外汇交易主管张治青也认为，当前汇率制度已经确定下来，不能单边贬单边升，不然好不容易稳定的预期、好不容易守住的外储，以及有效通过一篮子货币释放的贬值压力将前功尽弃。

“人民币对一篮子货币确实在悄悄的在贬值，贬的大家都很高兴。（预期、外储、贬值压力）这个三角关系已经解的非常完美，为什么还要折腾呢？”他称。 (完)

（李文科对此文亦有贡献）