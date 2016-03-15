中国金融：境外保险大额保单刷卡再受限 封堵漏洞防资本流失

路透北京3月15日 - 继中国银联2月强调境外保险机构受理境内银联卡受限于每笔5,000美元刷卡上限后，近日第三方支付渠道及香港部分保险公司缴纳跨境保单保费亦设限。业内人士认为，此举是继续封堵绕开内地个人5万美元购汇额度的漏洞，防止资本非法流出。

路透获得的广州银联借记卡网上付款通知显示，广州银联网络支付将由周一起，所有使用中国银联借记卡于缴费处进行网上保费付款及透过客户网站缴付保费，每位客户每日支付金额上限为人民币3万元。

此外，一家第三方支付公司--广州通联网络支付亦下发通知称，公司近日接到央行和合作清算银行通知，跨境保险业务只允许受理人身意外险、医疗保险、交通运输险等险种，不包括人寿险、投资性返还分红类险种，并强调个人单笔支付金额不超过人民币3万元整。

通联支付容许跨境支付，合作公司包括保险公司、银行及卡公司。此前，以通联支付缴纳保费来购买香港保单，每日并无额度限制。

中银人寿发言人则证实，收到网上平台“通联支付”通知，为配合监管，今日起暂停内地人以银联信用卡或银联户口通过“通联支付”缴交保费。

路透从香港几家保险公司了解到，内地客户如果要购买香港保险并缴付保费购买分红、重疾和人寿保单，还可以用银联刷卡，每次刷卡单笔上限是5,000美元。

而刷卡次数的上限，不同保险公司规定不同，“我们周一通知是，投保人可以刷银联卡，但单笔是5,000美元，每个投保人每年限刷10次，以配合内地每人每年最多兑换5万美元的外汇管制。”英国保诚香港一位区域经理称。

而友邦保险、安盛保险目前还未出台每年10次刷卡次数限制。“我们目前没有限10次的要求，但今后什么时候限制也不知，所以要买保费尽快，要和时间赛跑。”友邦保险一位保险经纪表示。

安盛的一位保险经纪并称，“银联的限制确实有些麻烦，很多客户也不停来问，我们现在操作是将大客户资金分散，如分多张卡或多次刷卡来解决。”

**防大额资本流出**

“我们认为，这次银联和第三方支付限制，主要是为了堵住百万美元级别的香港大额万能险保单，对普通客户赴港投保的保障需求影响并不大，”上述安盛保险经纪认为，新规是堵住境内一些大额资本流出，比如理财型保险产品，有客户来港买几千万元的大额理财保单，转手进行保单贷款，这实际是变相绕开个人资本管制。

内地居民近年来已成为香港保险公司业务增长的主要来源之一，尤其在去年4-7月股灾，“8.11小汇改”之后人民币贬值预期强烈，不少内地人来港以银联刷卡购买美元、港元保单，藉此绕过外汇管制中每年最多兑换5万美元的上限。

今年2月，市场热传境内居民以银联卡大额在香港刷卡买保险无金额上限的灰色地带被“封堵”，中国银联声明称，境外保险机构受理境内银联卡属于限制类交易，一直受限于每笔5,000美元刷卡上限，但近期银联发现有部分商户规避此限制类交易规定，要求机构进行规范。

现时香港内地客源业务较多的为保诚、友邦、宏利、安盛等。据悉，除保险条款更好的危疾险外，内地客亦属意储蓄险及万用寿险等产品。

德银称，内地客占友邦香港业务约35%，80%客户年保费在5,000美元以下，即网上支付新规影响轻微，估计两轮收紧最多影响其整体新业务价值跌3.1%，即使最坏情况如完全禁止内地人到港买保险，亦只会令友邦新业务价值跌12%，故维持买入评级，目标价看55.3港元。

香港保监处尚未公布去年四季度香港保费数据，去年首三季向内地访客发出的保单，新造保费为211亿港元，占整体近22%，2011年有关比率仅有9%。业内人士估计去年四季度及今年一季度，来自内地客的新造保费收入按年有三成增幅，今年下半年或放缓至一成。（完）