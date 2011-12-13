吴晓灵：不应担心资本流出 大规模刺激政策难再现

* 中国无需担心资本流出

* 目前用足人民币兑美元波幅即可

* 预计明年GDP增长不低於8%

路透北京12月13日电---中国全国人大财经委副主任吴晓灵表示,鉴於中国的经济实力及拥有3万多亿美元的外汇储备量,所以不应担心於资本流出.

此前曾担任中国央行副行长的吴晓灵并称,目前汇率波动仍属正常范围.未来改革的方向是要加大汇率波动弹性,但目前用足人民币兑美元0.5%的波幅限制就够了.

"不担心(资本流出),中国有3万多亿(美元)的外汇储备,而且在全球来看,谁比中国更好?"她在接受路透专访时称,"只要中国自己把自己的事情做好了,所有的事情都会稳定下来."

她并重申对明年中国经济增长放缓的预期,但GDP增长将不会低於8%.

欧债危机引发热钱回流欧美,令中国央行10月外汇资产近八年来首降,同期包括央行在内的金融机构的外汇占款也惊现近四年来的首次下降.在外围环境短期难以改善,人民币升值预期减弱背景下,分析人士认为,外汇占款减少料成趋势性态势.

中国外汇交易中心人民币兑美元截至周一已连续九个交易日触及交易区间下限,市场上人民币贬值预期渐盛,同时有关扩大人民币波幅的呼声也有所高涨.

对此吴晓灵称,"(汇率)改革的方向总是要加大弹性...最近的汇率波动是正常的."

她并指出,"上下(百分之)0.5的幅度能够用足了就行了."按目前交易规定,人民币兑美元日波动区间为中间价的上下0.5%.

**大规模刺激政策难再现**

在当前中央经济工作会议召开,为明年政策定调之际,吴晓灵认为中国不会重复类似2008年时的大规模投资刺激政策,财政和信贷政策都会量力而行,以避免经济大幅波动.

她并称,之前央行下调存款准备金率是针对外汇占款减少现象而进行的正常操作,操作手段不表明调控目标的转移.此外,目前尚未看到降息信号.

"财政和信贷(政策)都会量力而行,都会稳健,"吴晓灵称.她早前曾表示,中国连续三年的高额信贷投放和货币供应,决定了中国不能走银根放松之路.

中共中央政治局上周五召开会议,分析研究明年经济工作.会议称2012年中国将实施积极的财政政策和稳健的货币政策,增强调控的针对性、灵活性、前瞻性;坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归.

此外吴晓灵称,未来中国通货膨胀是可控的,但中国在资源和环境改革方面还有很多事情要做,通货膨胀降到很低也是不现实的.

中国央行11月末宣布近三年来首次调降存款类金融机构人民币存款准备金率,中国11月CPI同比涨幅也连续第四个月回落.分析人士并认为,在保持稳健的基调下,货币政策将由偏紧转向宽松.预计未来存款准备金率还可能下调;但利率下调的可能性不大,因为物价还在高位.(完)

--发稿 药朝清/苏丹; 审校 林高丽

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