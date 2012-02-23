中国跨境资金凈流入规模或减少 有利化解人民币升值预期

中國周四重申，未來支持中國國際收支順差基本面因素依存，但跨境資金凈流入規模或減少，波動有所加大。

* 中國跨境資金凈流入規模可能減少--外管局

* 凈流入放緩有利化解人民幣升值預期--外管局

* 預計今年跨境資金凈流入規模低於去年--分析師

路透北京2月23日電---面對空前複雜和嚴峻的國際經濟金融環境,中國周四重申,未來支持中國國際收支順差基本面因素依存,但跨境資金凈流入規模或減少,波動有所加大.分析人士預計,今年跨境資金凈流入規模料低於去年.

中國國家外匯管理局刊登的2011年跨境資金流動監測報告指出,跨境資金凈流入放緩甚至暫時流出符合政策調控目標,顯示了減順差、促平衡的政策初現成效.

"這有利於實現國際收支平衡,增強宏觀調控的有效性,有利於化解人民幣匯率升值預期,緩解人民幣匯率重估和貿易保護主義的國際壓力."外管局稱.

2011年人民幣兌美元匯價CNY=CFXS累計升值4.70%.而今年1月則貶值0.23%.中國央行上周發布貨幣政策執行報告稱,將增強人民幣匯率雙向浮動彈性,保持匯率在合理均衡水平上的基本穩定.

國際上測度跨境資金流動狀況,一般用國際收支平衡表中的資本和金融項目,主要包括直接投資、證券投資和其他投資,不含儲備資產變動(剔除了匯率、資產價格變動等影響.

報告引述數據顯示,去年前三季度,資本和金融項目凈流入2,500億美元,相當於同期外匯儲備增量的67%,較2010年全年比例高19個百分點.據初步統計,全年凈流入(含誤差和遺漏)1,867億美元,相當於外匯儲備增量的一半左右.

交通銀行金融研究中心研究員鄂永健認為,中國跨境資金凈流入放緩暫時流出這個政策調控目標今年依然還是成立的,中國官方也反復強調了今後要促進國際收支平衡.所以這樣看,今年中國跨境資金凈流入規模應該低於去年.

"除了我們自己的主動調控外,國際金融市場依然動蕩,國際資本回流到以美元為主的市場,這一情況應該不會有很大的改觀."他說.

不過國開證券宏觀經濟分析師杜征征較為樂觀,他表示,伴隨人民幣重回升值預期的軌道,預計中國不會出現大規模資金流出現象.

中國1月外匯占款新增約1,409億元人民幣,扭轉了此前連續三個月的跌勢,顯示歐債危機形勢趨穩減緩熱錢流出.

外管局周四的報告並指出,下一步,外匯管理部門將堅守風險底線,構建防範跨境資金流動衝擊的體制機制,保持對異常外匯資金的密切監測和高壓態勢.

中國國家外匯管理局此前表示,中國近年來國際收支狀況趨向基本平衡,預計2012年中國國際收支仍將保持順差,但順差將大幅減少,且波動加大,而且今年可能面臨跨境資本頻繁進出風險.(完)

更多詳情,請點選外管局網站(here)

--發稿 康熙澤/謝衡; 審校 黃凱

路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。