当前并非中国加快资本项目开放“战略机遇期”--专家

(本文由最新出版的中国《国际经济评论》杂志提供,选自"资本管制和资本项目自由化的国际新动向"一文,作者余永定、张明,系中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员、副研究员)

资本管制或管理，是中国金融和经济稳定的最後一道防线。当前，国际金融危机继续深化，国际资本豕突狼奔对发展中国家的金融和经济稳定造成极大冲击。国际金融利益集团则利用发展中国家的制度和政策缺陷，大肆进行套利、套汇和套规（regulation arbitrage）活动，给发展中国家造成严重福利损失。而发展中国家则纷纷加强资本管制以求自保。

即便是一贯以推行资本项目自由化为己任的国际货币基金组织，也改变立场，对恢复或加强资本管制的趋势予以认可。资本管制和资本项目自由化的国际新动向应该引起中国决策者的关注。

2009年以来，中国政府开始大力推进人民币国际化，特别是人民币跨境贸易结算与香港离岸人民币市场的发展。人民币国际化的推进与资本项目加快开放实质上是合二为一的。一些研究表明，人民币国际化在2009年下半年至2011年的快速推进，以及在2012年上半年陷入的停滞状态，反映了国内外机构与企业利用离岸、在岸两个人民币市场套汇与套利活动的扩张与收缩。

换句话而言，至少有一部分以人民币国际化为伪装的套汇与套利活动，违反了中国政府推进人民币国际化的初衷，并给中国宏观经济稳定带来新的风险。

无论是全球金融危机爆发以来国际资本流动方向与规模的频繁波动，还是包括国际货币基金组织在内的若干机构对资本项目管制看法的转变，都说明当前并非中国政府加快资本项目开放的“战略机遇期”。

中国政府应该继续审慎、渐进、可控地推进资本项目开放，并在完全开放资本项目之前，首先完成人民币利率、汇率的市场化改革，完成本国金融市场对民间资本的全面开放。借鉴当前关於资本管制与资本项目自由化的国际新动向，中国政府应考虑综合运用宏观经济政策（汇率、利率与储备变动）、宏观审慎监管（对金融机构外汇风险头寸、杠杆率与货币错配的限制）与资本项目管制（包括数量手段与价格手段）来管理国际资本流动。

最近20年来，国际经济学界有大量的经验研究来分析新兴市场国家实施资本管制的有效性，并形成了一些共识：第一，对资本流入的管制要比对资本流出的管制更为有效；第二，资本流入管制的有效性较短，通常不到一年；第三，对资本流入的管制未必能降低资本流入规模，但能够显着改变资本流入的期限结构，降低短期资本在资本流入总额中的比重；第四，资本项目管制的数量型手段与价格型手段相比，前者对经济造成的扭曲更大。

发达国家的货币政策是以本国利益为中心的。这种政策通过资本的跨境流动传递到其经济周期和形势可能完全不同的发展中国家。由於缺乏必要的防火墙，发展中国家宏观经济政策的有效性遭到严重破坏。例如，当发展中国家央行出於控制通货膨胀需要而加息时，国内外利差的扩大会吸引更多国际资本流入，国内的流动性过剩与通货膨胀可能进一步加剧。

而国际投资者更是利用发达国家和发展中国家之间的利差，大肆套利；利用国家间汇率的波动性（和某些国家存在的双重汇率）大肆套汇，造成发展中国家的大量福利损失。

自2008年全球金融危机以来，国际经济学界形成如下最低限度共识：直接投资对经济增长是必不可少的。但是，某些形式的国际资本流动，如短期债务、套利套汇交易和相关的衍生交易等，通常会导致金融不稳定和经济不稳定。甚至长期资本流动也可能是高度顺周期的，因而也会导致金融和经济的不稳定。既然如此，限制和管理资本跨境流动的主张自然也就被相继提出。

在最近关於资本管制的讨论中出现了不少新的理论动向。比较令人感兴趣的是有关资本管制长期性、有效性与数量型手段必要性问题上的新观点。

长期性：主流观点认为，资本管制是一种临时性机制 ，在长期内是无效的。但另一部分人提出，把资本项目管制作为一种永久性政策，对很多国家可能是最优选择。

有效性 ：新理论认为，规避行为是有成本的，是对投资者的隐性税收。只有当规避行为的收益超过成本时，规避行为才会发生。减少规避行为的方法很多。其中之一是削弱本地机构扮演中介的积极性。对非法的规避行为进行严厉惩罚，使惩罚力度大大超过潜在收益。即使规避行为完全合法，政府也可以对当地机构（例如当地金融机构）施加压力，以降低它们扮演中介机构的意愿。

数量型手段的必要性：一部分学者的新观点是，在某些场合下，尤其是对资本项目相对封闭和中央银行能力较弱的国家而言，数量型手段可能要比价格型手段更为有效，因此可以考虑同时使用数量型与价格型手段。(完)

--整理 赵红梅; 审校 杨淑祯

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