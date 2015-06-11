中国将在2018年实现人民币资本账“有管理可自由兑换”--渣打

路透香港6月11日 - 渣打银行(2888.HK)(STAN.L)周四称，预期中国将在2018年达至人民币资本账“有管理的可自由兑换”目标，在此之前中国会推出新措施促进人民币更自由使用。

渣打发表一份人民币国际化的特别报告指出，下月将是香港离岸人民币市场建立五周年，而人民币国际化在过去五年取得很大进展，并认为人民币已符合被纳入国际货币基金组织特别提款权(SDR)货币篮子的技术要求，重申今年内被纳入的机会有六成，最迟会于2020年被纳入。

报告指出，超过500个外资机构，包括资产经理在内，可进入中国的债券市场；而以人民币作为储备的金额已达到700-1,200亿美元。人民银行的互换额度网络，离岸清算银行，以至人民币合格境内机构投资者额度，均已跨越全球。

中国在全球经济中有着举足轻重的角色，方便存取的货币会为投资者及财务主管开启新机会。但与此同时，市场上亦存在一些隐忧。举例在外汇市场，不交收外汇交易量本身已被摊薄，企业需要为美元兑人民币更多双向波动作好中期准备。

渣打预期，中国将于2015年扩大美元兑人民币汇价上下波幅至3%，到2017年进一步扩至5%，到2018年央行在人民币汇率形成机制的角色将会大大淡化，市场决定汇率的力度加大。

**改革措施预期**

渣打预期到2018年时，中国将达至“有管理的可自由兑换”的中期目标。正规资金交易的限制将会大大减少，只有短期的资金流动及涉及投机性的才会维持限制。

中国央行在2015年承诺采取一系列改革，令人民币更自由使用，有助被纳入SDR货币篮子。随着中国稳定迈向有管理的可自由兑换，渣打预期在2016-18年间将会推出新措施。

这些措施包括撤销对外直接投资限制、放宽外资对国内上市公司投资、将QDII2（合格境内个人投资者）扩至全国、引入新的互联互通计划使流出/流入额度在未来三年扩大两至三倍、放松跨境贷款规则及以审慎规则取代外债配额，以及容许衍生品的跨境对冲。

渣打指出，内地利率自由化及自贸区的发展将为在岸推展人民币国际化提供重要的支持，这方面的发展令人鼓舞，相信今年内内地利率将可全面自由化。

人民币支付在近年的增长速度较预期快，目前占中国总商品贸易24.6%，渣打预计到2017年会升至38%，至2020年达到46%。这将超越80年代尾及90年代初，日圆占日本贸易比重高峰期的水平。以金额计算，由2011年时的2,120亿美元，大增至最少26,000亿美元。

**离岸清算银行将扩至新兴市场**

中央致力推动人民币全球化，单是2014年已委任了八间离岸清算银行，令总数增至12间，而今年以来再增加多三间。渣打认为新兴市场中符合清算银行要求的，包括有巴西、俄罗斯、印尼、阿联酋及南非(将成为首个非洲离岸中心)。

外国投资者进入中国债券市场较想像中容易。截至2014年底，外国投资者持有在岸的政府债券，以价值计算，较他们持有其他新兴地区的为高。姑勿论今年SDR的决定如何，估计外国投资者净购入人民币债券的金额，将由去年的2,730亿元人民币，增至今年的3,500-4,000亿元人民币。若计算股票在内，今年资产组合流入的金额将达5,000-7,000亿元人民币。

展望2020年，随着新的贸易走廊陆续出现及新兴市场之间的贸易增长，这将进一步促使人民币成为未来主要的储备货币。

最后，报告评估成为储备货币的启示。这将为中国带来中期风险，人民币资产需求增加，连带鼓励制造更多债务。但从更广泛的层面去看，环球金融体系要健康发展，储备配置更准确地反映环球经济的多极状况。

目前为止，人民币国际化在亚洲区普遍受到欢迎，但长远在区内可能会面对挑战。不包括日本在内的亚洲外汇市场，现时严格控制的状况会被打乱，因为中资企业在处理外汇风险时有一定优势，并且吸引资金流入中国。在此前提下，到2020年的时候，不包括日本在内的亚洲地区可能会出现货币改革的压力。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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