中国适度收紧资本管制或是现实选择 为汇率弹性创造条件--专家

路透北京2月19日 - 中国证券报报导专访中国社科院教授、广发证券首席经济学家刘煜辉称，中国适度收紧的资本管制或是必然的现实选择，为汇率在自由市场释放弹性创造时间和空间。

刘煜辉称，消解当下资金外流压力的技术选项无非是汇率到位和资本管制。但纯技术而言，现实操作中都存在比预期更差结果的可能。因此解决问题根本在于，要让市场相信中国还有足够能力保障债务重组和经济再平衡的平稳进行，把控由此过程所可能产生的威胁经济安全的系统性风险。这也是“宏观审慎”政策框架的核心。

“概括起来四句话，利率是重心，汇率是结果，三角摆平了，结果不会差。”专访援引刘煜辉指出。中国如果能给出有效的降低其尾部风险的信息（僵尸债务重组＋银行资本重组），资本流出和人民币汇率的贬值预期最终就能稳住。

他强调，只有摆正国内货币政策独立性的重心，以利率为重，坚定流动性宽松预期，在汇率和资本项找一个合适的组合，具体讲，适度收紧的资本管制或是必然的现实选择。

他强调，中国今年有三件事：去产能，稳投资和信用，不发生系统风险（稳定资产价格和银行资产质量）。重点是货币政策应当从传统的框架的束缚中解脱出来，使隐蔽、分散的金融债务风险显性化、集中化，并借鉴国际国内的历史经验实行有效的“切除”。

他也提到，2016年中国经济无疑进入政策闯关状态：去产能、去杠杆、汇率。其中去产能、去杠杆是政府主动提出要闯的，汇率可能是被动的，也是所有问题的风暴眼。（完）