中国4月结售汇逆差环比降逾三成，资金流出压力续缓但贬值压力仍存

路透北京5月16日 - 中国4月银行代客结售汇和银行涉外收付款继续呈现逆差态势，但逆差规模环比继续收窄，延续一季度流出压力逐步缓解的态势，预计今后跨境资金流动总体趋稳。但强势美元下，人民币汇率贬值压力犹存。

中国国家外汇管理局周一公布，4月银行结售汇逆差237亿美元，较上月的364亿美元下降35%；外管局数据并显示，2016年4月境内银行代客涉外收付款逆差89亿美元，较上月261美元逆差继续收窄。

刊登在外管局网站上的该局新闻发言人就近期跨境资金流动情况答记者问指出，境内主体购汇意愿减弱，对外偿债节奏继续放缓。企业个人结汇意愿上升，持有外汇的意愿下降。

“今后一段时期，我国经济仍会运行在合理区间，经济增速在世界范围内保持较高水平，从根本上有利于我国跨境资金流动总体趋稳。”上述外管局发言人指出。

招商银行总行固定收益部资深分析师刘东亮则提到，4月结售汇较3月明显改善，表明境内购汇意愿有所降温，但仍为负增长，说明购汇意愿仍大于结汇意愿。

4月份，衡量购汇动机的售汇率，也就是客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比为75%，较一季度下降5个百分点。同期，海外代付、远期信用证等进口跨境融资余额下降13亿美元，较一季度月均降幅收窄88%。

与此同时，2016年4月份，衡量结汇意愿的结汇率，也就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为63%，较一季度上升4个百分点。同期，外汇存款余额增加9亿美元，较一季度月均增幅收窄93%。

数据显示，1-4月银行结售汇逆差1,485亿美元，1-4月境内银行累计涉外收付款逆差1,213亿美元。今年一季度银行结售汇逆差1,248亿美元，银行涉外收付款逆差1,123亿美元。

中国国家外汇管理局此前称，外管局将进一步扩大银行持有的结售汇头寸下限、允许中资非金融企业借用的外债资金，允许A类的企业贸易外汇收入暂不进入出口收入待核查账户等多项措施，积极扩大资金流入，增加外汇供给。

**人民币汇率仍有贬值压力**

刘东亮认为，需要注意的是，结售汇数据是汇率波动的滞后数据，而非决定汇率，近期结售汇数据的改善，与近几个月人民币的相对稳定不无关系，但如果未来人民币再度出现贬值，预计结售汇数据会再度恶化

他并认为，今日新出的对外ODI同比大增，原因可能来自两方面，一是人民币汇率存在事实上的高估，刺激了境内资金的对外投资意愿，二是境内资金以对外投资的形式流出，规避未来人民币的汇率风险。无论何种原因，都将带来外汇占款的持续下滑压力，也对外储形成消耗压力，不利于境内金融市场和资金面维持向好企稳局面。

“因此由美元走强进而导致CFETS指数做出反应，并带来人民币阶段性走弱的风险依然很大，且5、6月份就有兑现可能。”刘东亮认为。

在他看来，CFETS指数推出后，人民币的贬值风险更多的由政策风险向市场风险转化，内部看，中国经济小阳春已经出现拐点，经济下行趋势再现，外部看，美联储加息风险挥之不去，美元大概率仍在强势周期中。

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(13日)的CFETS人民币汇率指数为96.98，较前周低点反弹0.38%，结束六连跌，但较2014年底仍下跌3.02%。CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为98.11和96.29，较前周分别回升0.36%和0.21%，较2014年底则分别贬值1.89%和3.71%。

中国商务部合作司负责人周一称，1-4月中国对外非金融类直接投资（ODI）3,914.5亿元人民币(折600.8亿美元)，同比增长71.8%。

中国人民币兑美元即期周一收盘微跌，中间价则续跌至逾两个月低点。交易员称，中间价低开，客盘视为结汇良机，另外日内美元指数小幅回落，也提振结汇需求；从两地点差维持较阔和一年期掉期走高的情况来看，人民币还是体现出一定的贬值压力。

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。

以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺差:

16年4月 3月 2月 1月 2015年1 11月 10月 9月 8月 7月 6月

2月

代客结售汇净额（亿美元） -232 -336 -350 -694 -881 -434 -301 -1,146 -1,280 -285 89

以亿元人民币计 -1,501 -2,187 -2,285 -4,548 -5,683 -2,762 -1,909 -7,296 -8,070 -1,743 547

代客收付款净额（亿美元） -89 -261 -305 -558 -723 -438 -98 -705 -355 -21 244

以亿元人民币计 -579 -1,700 -1,990 -3,654 -4,663 -2,802 -686 -4,520 -2,281 -108 1,483

代客远期结售汇净额（亿美元） -13 -54 -61 -247 -179 -67 -17 -154 -679 -159 -84

以亿元人民币计 -81 -353 -399 -1,622 -1,151 -429 -109 -981 -4,284 -975 -516

远期累计未到期结售汇净额（亿 -1,056 -1,135 -1,128 -1,117 -928 -844 -892 -934 -978 -474 -347

美元）

以亿元人民币计 -6,818 -7,318 -7,383 -7,318 -6,024 -5,398 -5,666 -5,945 -6,249 -2,902 -2,124

未到期期权Delta净敞口（ -164 -147 -128 -107 - -

亿美元）

以亿元人民币计 -1,060 -952 -838 -700 - -

（完）

更多数据细节，请点选国家外汇管理局网站(www.safe.gov.cn)