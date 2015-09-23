中国国务院：至8月底已收回中央和地方存量资金逾3,000亿元

路透北京9月23日 - 中国国务院周三召开常务会议，听取第二批核查问责不作为情况的汇报，针对资金沉淀、项目拖期、土地闲置、棚改迟缓等问题，截至8月底，分别收回中央和地方存量资金109亿和2,966亿元人民币，处置闲置土地31.25万亩。

中国政府网刊登会议内容并称，收回的资金要调向主动作为的地方，投向发展和民生急需的重点领域；年底前，对各省（区、市）尚未处置完毕的闲置土地，按面积收回或扣减年度新增建设用地计划指标。

“要把干部能上能下机制与督查结果衔接，用问责利器祛除不作为的‘病症’，让不作为的‘太平官’混不下去。各地区、各部门要把落实政策措施作为‘军令状’和铁的纪律，主动破解改革和发展难题，确保完成全年主要目标任务。”会议称。

在前期第一批已有七个省对59名干部问责的基础上，近期还有20多个省（区、市）将依法依规对包括厅局级在内的200多名干部问责处理。

会议并确定，在近年来陆续放开部分电信、药品、交通运输等价格的基础上，通过修订中央定价目录，将实行政府指导价、政府定价的商品和服务，从13个种（类）精简为天然气、电力、水利工程供水、重要邮政业务等7个种（类），具体定价项目从约100项减至20项。

此外，会议还部署加快电动汽车充电基础设施和城市停车场建设，新建住宅停车位建设或预留安装充电设施的比例应达到100%，大型公共建筑物、公共停车场不低于10%；并放宽准入，鼓励民间资本以独资、PPP(政府和社会资本合作)等方式参与。

同时，加大财税、金融、用地、价格等政策扶持，通过企业债券、专项基金等方式支持充电设施和停车场建设，制定相关收费办法，放开社会投资新建停车场收费，允许充电服务企业向用户收费；鼓励地方采取基金注资、投资补助等，拓宽企业融资渠道。（完）

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