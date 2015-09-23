中国国务院：至8月底已收回中央和地方存量资金逾3,000亿元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月23日 - 中国国务院周三召开常务会议，听取第二批核查问责不作为情况的汇报，针对资金沉淀、项目拖期、土地闲置、棚改迟缓等问题，截至8月底，分别收回中央和地方存量资金109亿和2,966亿元人民币，处置闲置土地31.25万亩。
中国政府网刊登会议内容并称，收回的资金要调向主动作为的地方，投向发展和民生急需的重点领域；年底前，对各省（区、市）尚未处置完毕的闲置土地，按面积收回或扣减年度新增建设用地计划指标。
“要把干部能上能下机制与督查结果衔接，用问责利器祛除不作为的‘病症’，让不作为的‘太平官’混不下去。各地区、各部门要把落实政策措施作为‘军令状’和铁的纪律，主动破解改革和发展难题，确保完成全年主要目标任务。”会议称。
在前期第一批已有七个省对59名干部问责的基础上，近期还有20多个省（区、市）将依法依规对包括厅局级在内的200多名干部问责处理。
会议并确定，在近年来陆续放开部分电信、药品、交通运输等价格的基础上，通过修订中央定价目录，将实行政府指导价、政府定价的商品和服务，从13个种（类）精简为天然气、电力、水利工程供水、重要邮政业务等7个种（类），具体定价项目从约100项减至20项。
此外，会议还部署加快电动汽车充电基础设施和城市停车场建设，新建住宅停车位建设或预留安装充电设施的比例应达到100%，大型公共建筑物、公共停车场不低于10%；并放宽准入，鼓励民间资本以独资、PPP(政府和社会资本合作)等方式参与。
同时，加大财税、金融、用地、价格等政策扶持，通过企业债券、专项基金等方式支持充电设施和停车场建设，制定相关收费办法，放开社会投资新建停车场收费，允许充电服务企业向用户收费；鼓励地方采取基金注资、投资补助等，拓宽企业融资渠道。（完）
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(发稿 李贺；审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。