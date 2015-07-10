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中国财经 | 2015年 7月 10日 星期五 15:14 BJT

中国6月汽车销售同比下滑2.3%--中汽协

路透北京7月10日 - 中国汽车工业协会(CAAM)周五公布，6月全国汽车销量同比下降2.3%，至180万辆。

5月汽车销售同比下降0.4%，4月则为下降0.5%。

中汽协在新闻发布会上称，今年上半年汽车销量同比增长1.4%。

该协会在1月表示，预测今年乘用车和商用车总销量增长7%至2,510万辆。但之后在3月对记者表示，全年销量增速可能低于去年的6.9%。(完)

(编译 王兴亚；审校 王洋)

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