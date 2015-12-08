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中国财经 | 2015年 12月 8日 星期二 12:17 BJT

中国11月广义乘用车销量同比增长17.6% 产量同比增20.9%--乘联会

路透北京12月8日 - 中国乘用车市场信息联席会周二公布，11月国内广义乘用车销量为202.4万辆，同比增长17.6%。

数据并显示，11月广义乘用车产量合计221.8万辆，同比增长20.9%。

乘联会分析，11月车市呈现生产批发均超200万的创新高超强增长特征，主要因厂家冲击十二五目标推动和政策促进。（完）

欲览更多详情，请点选乘联会网站：here

(发稿 李铮； 审校 黄凯)

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