中国11月广义乘用车销量同比增长17.6% 产量同比增20.9%--乘联会

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京12月8日 - 中国乘用车市场信息联席会周二公布，11月国内广义乘用车销量为202.4万辆，同比增长17.6%。
数据并显示，11月广义乘用车产量合计221.8万辆，同比增长20.9%。
乘联会分析，11月车市呈现生产批发均超200万的创新高超强增长特征，主要因厂家冲击十二五目标推动和政策促进。（完）
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(发稿 李铮； 审校 黄凯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)