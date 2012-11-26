歼-15舰载机顺利完成航母上起降

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透上海11月25日电---新华社周日报导，中国自行研制的歼-15舰载机在中国第一艘航空母舰辽宁舰上顺利进行了起降飞行训练。
在本月召开的中共十八大上，中国国家主席胡锦涛提到加强海军、保护海洋权益和提高“打赢局部战争”的能力。
中国与印尼及越南在南海存在领土争端，与日本在东海也存在类似争端。
“积极运筹和平时期军事力量运用，不断拓展和深化军事斗争准备，提高以打赢信息化条件下局部战争能力为核心的完成多样化军事任务能力。”胡锦涛指出。
中国通过展示新武器彰显军力，包括2011年初隐形战斗机首次试飞、展示直升机以及航母出海。
中国今年军费开支上升11.2%至6,703亿元人民币，去年增幅为12.7%，20年来每年的增幅几乎都在两位数。
新华社称，歼-15飞机可携带多型反舰导弹、空空导弹、空地导弹，各项性能可与俄罗斯苏-33、美国F-18舰载战斗机相媲美。新华并未提及歼-15舰载机于何时完成着舰训练。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透雅加达2月27日 - 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报道称万隆市的一个政府大楼发生爆炸。 “我们现在政府办公室中。有人称发生了炸弹爆炸，”西爪哇警方发言人Yusri Yunus告诉路透。 印尼电视台的画面中可听到交火声，这是在西爪哇的上述大楼外面所摄。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。