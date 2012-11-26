歼-15舰载机顺利完成航母上起降

路透上海11月25日电---新华社周日报导，中国自行研制的歼-15舰载机在中国第一艘航空母舰辽宁舰上顺利进行了起降飞行训练。

在本月召开的中共十八大上，中国国家主席胡锦涛提到加强海军、保护海洋权益和提高“打赢局部战争”的能力。

中国与印尼及越南在南海存在领土争端，与日本在东海也存在类似争端。

“积极运筹和平时期军事力量运用，不断拓展和深化军事斗争准备，提高以打赢信息化条件下局部战争能力为核心的完成多样化军事任务能力。”胡锦涛指出。

中国通过展示新武器彰显军力，包括2011年初隐形战斗机首次试飞、展示直升机以及航母出海。

中国今年军费开支上升11.2%至6,703亿元人民币，去年增幅为12.7%，20年来每年的增幅几乎都在两位数。

新华社称，歼-15飞机可携带多型反舰导弹、空空导弹、空地导弹，各项性能可与俄罗斯苏-33、美国F-18舰载战斗机相媲美。新华并未提及歼-15舰载机于何时完成着舰训练。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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