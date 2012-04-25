社科院调降中国经济增长预估 敲响楼市衍生风险警钟

* 中国社科院将今年GDP增幅调降至8.7%,此前发布的秋季报告预测为8.9%

* CPI涨幅预计3.5%,较此前4.6%下调

* 警惕房地产市场衍生的金融风险

路透北京4月25日电---中国社科院周三发布中国经济前景分析2012年春季报告,预计今年国内生产总值(GDP)和居民消费价格指数(CPI)涨幅分别为8.7%和3.5%,该预测值较其去年底发布的秋季报告预测值8.9%和4.6%均调低.

报告提到,在坚持房地产调控不动摇的背景下,要警惕房地产市场衍生的金融风险.如果房价下跌趋势持续,并且房地产某个资金链环节出现问题,会增加银行信贷的风险,而且这种风险有可能会放大并蔓延到整个金融市场.

"房地产是当前中国经济的支柱产业,但短期内,如果房地产价格和房地产投资大幅下降,也会打破财政,金融的脆弱稳定状态,形成系统性的经济风险."报告称.

社科院认为,中国房地产正处於胶着状态,房地产价格既不能大涨,也不能下跌过快,需要在挤压部分地区房地产泡沫和防范房地产风险中找到平衡点.

报告建议,应从大多数的利益出发,把房地产业的利润水平调节到全社会资本平均利润水平,使商品房价格回归与当地城镇居民家庭可支配收入相适应的水平.

中国3月70个大中城市新建商品住宅销价同比下降的城市增至38个,为自2011年9月个别城市再次出现价格同比下降以来,下降城市个数最多的月份.

**经济增长平稳,通胀压力减弱**

报告指出,2012年中国宏观经济将呈现增长速度适度,民生不断改善,物价涨幅回落,国际收支更趋均衡的发展态势.预计今年CPI上涨3.5%,涨幅比上年回落1.9个百分点.

中国2011年GDP增幅9.2%,今年首季GDP增速8.1%,创出近三年新低,CPI去年涨幅5.4%,今年一季度涨幅3.8%.中国政府年初确定的今年GDP增幅目标7.5%,CPI涨幅4%左右.

参加报告会的专家们就提到,目前的经济回落有助於中国经济结构的调整,在投资驱动仍是中国经济发展方式的主要特征时,需警惕经济增速一放缓就通过政府投资来刺激经济的老路上,而应着力加快改革,特别是财税,金融,价格,收入分配制度等多方面的改革.

物价涨幅趋缓的原因在於总需求因素有所回落,以及价格翘尾因素由上年的2.6个百分点回落到1.2个百分点.不过,劳动力价格的上涨,资源产品价格的调整,全球宽松的流动性等,通胀的长期压力依然存在.

报告同时给出了其它重要经济指标的2012年的预测值:全社会固定资产投资增幅名义增长率21.4%;社会消费品零售总额名义增长率16.4%.(完)

--发稿 沈燕; 审校 丁淑琴

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