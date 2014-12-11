小南国等组建的餐饮B2B采购平台上线 首批订单120亿元

路透上海12月11日 - 中国传统行业正在积极“触网”，希望通过互联网加速自身转型。小南国(3666.HK)等国内一线餐饮品牌联合新加坡第一家集团等海外企业，组建的中国最大的餐饮饭店产业链B2B（企业对企业）服务平台周四正式上线，目前该平台已获价值120亿元人民币的订单。

小南国与浙江向阳渔港作为发起人,并邀请新加坡新一家、味千(0538.HK)、外婆家等42家作为联合发起人，组建众美联（香港）投资公司，并搭建起众美联采购平台，吸引数千家供应商和餐饮企业加盟。

“传统企业必须要与互联网相结合，诸如数据、信息等要素，需要通过互联网来解决。”小南国董事局主席王慧敏表示。

小南国与向阳渔港初期向众美联投资1.2亿元人民币，其他42家联合发起人亦投入相当多的资本，数亿元的资本金已能够支撑该电商平台未来几年的业务发展。

对于未来该平台的融资和上市设想，王慧敏表示，产业链平台一定要与资本相结合，具体何时融资要看公司发展需要。

与阿里巴巴(BABA.N)旗下全球最大采购批发平台1688.COM不同，众美联平台为餐饮行业垂直专业平台，而且众美联主要服务于下游买家，1688.COM主要服务于供应商。

“我们（发起人）自己就是市场。”向阳渔港董事长及众美联董事长朱晓霞表示，初期的120亿元订单中，有90亿元来自这45家发起人，占这些发起人线下采购额总量的两成左右。

中国餐饮行业年收入约3万亿元，是国内继房地产和汽车业之后产业规模最大产业，但餐饮业内企业集中度不高，经营成本居高不下，而且各企业的采购机制比较滞后，食品质量、食品安全一直是众多餐饮企业困挠的问题。

业内人士指出，以产业联盟形式的采购平台，不仅可以突破地域限制，以规模化优势争取采购成本的降低，而且还可以挟平台整体实力来监督和督促各供应商对食品安全的重视度。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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