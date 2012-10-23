中国鸿商产业控股以8.5亿美元敌意收购Discovery Metals（更新版）

欧盟呼吁尽快达成协议 但希腊称不会再多缩减一文支出
路透雅典/维也纳2月16日 - 欧盟官员周四呼吁希腊与国际金主们尽快完成拖延已久的纾困计划评估，以保障经济复苏。但雅典方面表示，不会要求饱受撙节之苦的希腊人民再“缩减一欧元”的支出。
(新增细节)
路透悉尼10月23日电---中国亿万富翁于泳建立的私募股权公司鸿商产业控股(Cathay Fortune Corp,CFC)对澳洲铜矿商Discovery MetalsDML.AX发起8.24亿澳元(8.5049亿美元)的敌意收购.本月稍早鸿商产业控股与此相近的收购报价遭Discovery董事会拒绝.
CF Investments的现金收购报价为每股1.70澳元,Discovery最新收盘价为1.65澳元.而在收购意向公布前,Discovery股价报1.45澳元.CF Investments的75%股权为鸿商产业控股所有,25%的股权为中非发展基金所有.
在大宗商品下滑之际,是项收购是一系列亚洲中小型金属矿业交易中的最新一例.
中国一直在非洲、南美和中亚等地寻求矿业投资机会,以满足国内对关键大宗商品日益增长的需求.中国铜消费量占全球近40%的份额.
Discovery拒绝这一出价,称其估值过低.此举令人意外,因该公司股价低於收购报价,表明投资者原本预期交易将进行下去.
"在没有任何合理理由的支持下,Discovery董事会做出拒绝尽职调查及进一步接洽的决定,促使鸿商产业控股决定绕过Discovery董事会,(直接向Discovery的股东递呈收购要约),"于泳在声明中称.福布斯估计于泳的净资产价值为14亿美元.
鸿商产业控股已拥有Discovery Metal的13.7%股份,後者拥有接近非洲中部及南部铜矿带的博茨瓦纳(波札那)Boseto项目.过去两年以来,中南部非洲地区的铜矿并购案规模已超100亿美元.
鸿商产业控股还拥有洛阳钼业(3993.HK)35.5%的股份,後者是中国最大、全球第四大的钼生产商.
鸿商产业控股称,收购要约已经获得中国监管部门批准,收购资金来源於和国开行达成的定期贷款协议,以及公司现有流动资金.
交易需获得至少51%的Discovery Metal股东同意才能进一步进行.此前在非洲该地区业已有多项中资企业并购案.
花旗集团(Citigroup)(C.N)在此案中担任鸿商产业控股和中非发展基金的顾问.(完)
--编译 梁睿雪;审校 李婷仪/徐文焰
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透雅典/维也纳2月16日 - 欧盟官员周四呼吁希腊与国际金主们尽快完成拖延已久的纾困计划评估，以保障经济复苏。但雅典方面表示，不会要求饱受撙节之苦的希腊人民再“缩减一欧元”的支出。
路透多伦多/卡尔加里2月16日 - 知情人士对路透表示，美国最大的石油生产商--康菲石油国际(ConocoPhillips)已决定出售数项加拿大常规天然气资产，最高可卖得20亿美元。目前该公司正进一步撤出加拿大。
路透纽约2月16日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布数据显示，投资者上周增加对美国股票基金的投资，帮助市场延续了美国总统大选以来的涨势。