一周焦点：中国忧虑给各国央行带来难题

路透伦敦10月9日 - 在外界愈发担忧经济再度下滑，而央行没有多少剩余工具能够应对之际，本周将有更多线索显示全球经济是否正在摆脱增长黯淡的困境。

分析师聚焦中国，担心该国经济可能硬着陆，从而把那些刚刚走出经济低迷期的国家重新拽入衰退。

中国政府将于周二和周三分别公布9月贸易和通胀数据，若数据表现与预期偏离太多，则可能主导本周走势。

未来几周出炉的众多中国经济数据可能表现更加黯淡，增强中国政府将祭出更多刺激举措以防经济加剧放缓的预期。

“过去几周动荡，加之外界持续担忧中国经济，这些数据也将受到格外关注，10月19日中国将公布国内生产总值(GDP)数据，”DZ银行分析师称。

欧元区方面，部分成员国本周将公布通胀终值数据，欧元区的通胀数据也将在周五出炉，预计将显示上月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期下滑0.1%。

欧洲央行自3月以来每月向经济注入600亿欧元，作为推升通胀的举措之一，但目前为止该计划都未引起动物价上涨。

外界预计，欧洲央行最终将延长该计划的最终期限。

“我们认为，欧洲央行将再度宽松政策，”意大利裕信银行(UniCredit)分析师Martina von Terzi称。

“新刺激举措可能将反映出欧洲央行的避险意愿增强，管委会愈发意识到央行的通胀预期可能过于乐观，而且有必要应对欧元的上涨压力。”

但考虑到欧洲央行下次议息会议即将到来，大多数人已经做出押注，鹰派观点似乎将占上风，因此欧洲央行可能暂时不会延长或扩大量化宽松(QE)。

下周欧洲央行的一些重量级人物将发表讲话，因此如果他们的想法有变，那么这就是在10月22日议息会议前发出新信号的时机。

相比之下，其他主要央行很早前就开动印钞机为本国经济注入大量流动性，在全球金融危机期间支出大约7万亿(兆)美元用于保护本国经济。

事实上，市场目前关注美国联邦储备委员会(美联储/FED)何时开始近十年来的首次升息。上月美联储推迟升息。

是次会议记录显示，美联储认为经济正接近证明有理由升息，但决策者希望看到有更有力的证据显示全球经济放缓不会让美国经济脱离正轨之后再行动。

之后出炉的经济数据显示，美国招聘大幅放缓。

周三公布的零售销售数据将显示，今年是否还有可能升息。周五美国还将公布工业生产数据和密西根大学消费者信心指数。

周四将公布通胀数据，美国联邦公开市场委员会(FOMC)四位具有投票权的委员也将在下周讲话。

国际货币基金组织(IMF)已敦促美联储、日本央行和欧洲央行等到有更多迹象显示经济复苏后再收紧政策。IMF总裁拉加德周四向美联储主席叶伦再度呼吁，暂时不要升息。

英国央行本周维持指标利率在0.5%的纪录低位不变，称英国未来数月的通胀前景弱于此前预期。周二公布的官方数据可能将显示，上月通胀率仍为零。

下周开会的其他央行包括秘鲁、智利、印尼和韩国，但这些央行预计都将维持政策不变。

外界一直冀望新兴国家拉动全球经济复苏，但其中很多国家目前陷入动荡，拉加德在秘鲁召开的IMF年会上向决策者称，全球经济陷入“新的欠佳”增长格局。

全球高级金融官员周四在IMF会议上称，在全球经济低速增长时期，利率决策者不容有误，杠杆率过高和依赖大宗商品的新兴经济体、以及中国经济放缓是主要风险。(完)