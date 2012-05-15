中国农行购中环写字楼作香港总部

专访：中国银行业同业利润空间今年将压缩 债市仍有机会--专家
路透上海3月1日 - 深陷资产负债期限错配困境的中国银行业如何闯关去杠杆时代成为焦点。南京银行金融同业部总经理龙艺认为，今年在深化“三去一降一补”和货币政策稳健中性的政策基调下，传统利率与金融市场利率的背离及监管不确定性将压缩同业业务利润空间，市场波动也会加剧，但债市仍然有机会。
路透香港5月15日电---物业顾问高力国际周二表示,该行最近促成出售香港中环一幢甲级写字楼的交易,由中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)以48.8亿港元购入,以作为其在香港的总部.
该幢写字楼位於中环干诺道中50号,楼高28层,落成不足一年,对面为交易广场和国际金融中心(ifc)等甲级商厦.按建筑面积16,303平方米计算,每平方米楼面价接近30万港元.
高力国际(香港)副常务董事胡孝直表示,该项目属於罕有的999年地契年期,在中环商业区地价不菲的情况下可以整栋连完整地权购入,机会很难得.
该行表示,由於大手投资项目的买家往往要面对筹集资金的挑战,故现阶段资金充裕的用家便可稳握胜券.高力国际预计此类以用家为主的准买家,在物业投资市场的活动会较过去12个月趋活跃.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
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路透北京3月1日 - 中国2月官方制造业PMI创下三个月新高，新订单和生产继续稳定增长，新出口订单也强劲回升；与此同时，非制造业PMI连续五个月持于较高景气区间。先行指标显示中国经济运行回暖信号增强，一季度实现良好开局料无悬念。
路透上海3月1日 - 中国央行周二晚间公布外币资产预定短期流出净额数据显示，截至1月末央行共持有外币对本币远期合约和期货合约空头头寸453亿美元，为连续五个月稳在该位置；以SDR(特别提款权)计值的空头头寸规模为333.38亿SDR。当月仍无多头头寸。