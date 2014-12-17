商业银行法修改建议上报国务院 淡化存贷比指标--报载

路透上海12月17日 - 中国证券报周三援引银监会有关人士透露，已向国务院汇报，建议全国人大适度修订商业银行法，可能涉及到存贷比指标修改；存贷比指标有望不再作为银行业硬性监管指标，而是作为动态的监测指标。

报导并指出，商业银行法修改必须经过提出、审议、通过、公布等程序，整个过程至少需半年以上时间；在商业银行法修改完成前，不排除相关部门再次调整存贷比指标计算口径。

“对于这一点，相关部门有较高共识，取消‘硬性考核’是大势所趋。”报导援引知情人士透露。

商业银行法规定，贷款余额与存款余额的比例不得超过百分之七十五。银监会自2011年开始推行月度日均存贷比指标。目前，美国、荷兰、比利时及中国香港均将存贷比指标视为监测指标。

报导并援引交通银行首席经济学家连平认为，增加存贷比指标弹性，最终取消对这一指标的硬性考核，可消除金融机构在应对市场新变化时存在的制度瓶颈，有效降低企业融资成本。

近日召开的国务院常务会议提出，增加存贷比指标弹性，改进合意贷款管理，完善小微企业不良贷款核销税前列支等政策，增强金融机构扩大小微、“三农”等贷款的能力。(完)

(发稿 吴芳; 审校 黄凯)

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