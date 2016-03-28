中国银监会规范AMC不良资产收购业务 缩窄银行腾挪空间

路透北京3月28日 - 中国银监会近日发文规范资产管理公司（AMC）处置银行不良资产通道。业内人士认为，此举主要是防止不良市场混乱引致的隐藏风险，虽不会造成不良规模突增，但将缩窄银行的腾挪空间。

一位股份行人士表示，AMC为银行处置不良提供通道是常规做法，不良资产卖给AMC之后会由该行下属的子公司再买回，“报表是表象，都是为了业绩和总行的指标。”

路透看到的银监会下发的该文件要求，资产公司收购银行业金融机构不良资产，不得设置任何显性或隐性的回购条款，不得违规进行利益输送，不得为银行金融机构规避资产质量监管提供通道。

同时，资产公司委托银行业金融机构协助或代理处置不良资产，不得约定各种形式的实质上由受托方承担清收保底义务条款。

昆仑银行战略投资部与发展部总经理助理李建军认为，之所以出现此种情况，一方面，从AMC的角度来看，因经济下行导致资产回收周期长，而其成本较高不愿多接，因此会附加一定的条件；另一方面，银行也不愿低价处置不良资产。

“低价卖，银行会亏太多，不理性，...这么做有个目的，就是帐面更好看。”他并认为，此举会缩窄未来银行腾挪不良的空间和通道，但不良贷款额不会出现激增，“毕竟监管更担心是查不到的不良，而非不良本身。”

2010年前后，国内银行业的不良资产率持续在低位徘徊。不过随着中国经济减速和结构转型，银行业尽管使出各种腾挪手段，其不良资产率仍在持续缓慢上升。据银监会数据，去年四季度末国内商业银行不良贷款率1.67%，较上季末上升0.08个百分点；不良贷款余额12,744亿元人民币，较上季末增加881亿元。（完）