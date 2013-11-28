银监会规范金融机构高管任职资格

路透北京11月28日 -中国银行业监督管理委员会周四稍晚发布管理办法，规范金融机构高层管理人员任职资格，其中本人或其配偶有逾期债务未偿还数额较大、本人及近亲共持有该金融机构5%以上股份的，均不符合高管任职条件。

银监会网站刊登新闻稿称，《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》对散见于各项规定中的董事、高管人员任职资格管理规定进行了整合统一，内容更加完备具体，将于12月18日起施行。

任职资格管理方面，除了对董事、高管人员准入条件程序等进行规定外，还规定了持续监管的内容；任职资格终止方面，明确了任职资格撤销、失效等终止形式；此外，对金融机构的管理责任、离任审计报告制度及监管信息系统建设等，都进行了详细规定。

根据办法，本人或其配偶有数额较大的逾期债务未能偿还，包括但不限于在该金融机构的逾期贷款；本人及其近亲属合并持有该金融机构5%以上股份，且从中获得的授信总额明显超过持有股权净值等，不符合个人及家庭财务稳健条件，不得任职金融高管。

本人及其所控股的股东单位合并持有该金融机构5%以上股份，且从该金融机构获得的授信总额明显超过其持有的该金融机构股权净值，亦不具备高管任职资格。

银监会新闻稿称，《办法》的出台有助于加强商业银行风险管理、促进商业银行优化公司治理结构，提升银行业整体管理水平，对中国银行业安全稳健运行具有重要意义。(完)

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(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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