中国银监会称应有条件地帮助欧洲克服危机

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透上海6月30日电---中国银监会银行监管三部副主任张霄岭周六表示,从经济和战略角度考虑,中国应该帮助欧洲克服或解决面临的危机,但不能"牵头"只能辅助参与,并且要有前提条件.
他在上海举办的陆家嘴论坛上称,欧元区是中国最大的出口目的地,欧洲的稳定和繁荣符合中国的利益,无论从经济上还是战略上中国都应该去帮助欧元区.
但"我认为中国不应该无条件地帮助,应该在合适的情况下来帮助.什麽情况下呢?欧洲本身应该有比较可信的、自己能够救助自己的情况下,中国来帮助.但如果自己整合力方面无所作为,投再多的钱也是打水漂."他强调说.
张霄岭在会後接受采访时指出,结合近期中国向IMF增资事宜,透过国际货币基金组织(IMF)等实施帮助或是较为可行的选择.
"很可能是透过IMF.我个人认为增资也是和欧洲有关系,..IMF现在需要资金最紧迫的地方就是欧洲."
中国本月在稍早召开的G20峰会上宣布,将向IMF增资430亿美元.
此前国务院总理温家宝曾表示,中国做好了为欧洲克服债务危机提供帮助的准备,但他当时没有提出具体细节.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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