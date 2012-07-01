中国银监会称应有条件地帮助欧洲克服危机

路透上海6月30日电---中国银监会银行监管三部副主任张霄岭周六表示,从经济和战略角度考虑,中国应该帮助欧洲克服或解决面临的危机,但不能"牵头"只能辅助参与,并且要有前提条件.

他在上海举办的陆家嘴论坛上称,欧元区是中国最大的出口目的地,欧洲的稳定和繁荣符合中国的利益,无论从经济上还是战略上中国都应该去帮助欧元区.

但"我认为中国不应该无条件地帮助,应该在合适的情况下来帮助.什麽情况下呢?欧洲本身应该有比较可信的、自己能够救助自己的情况下,中国来帮助.但如果自己整合力方面无所作为,投再多的钱也是打水漂."他强调说.

张霄岭在会後接受采访时指出,结合近期中国向IMF增资事宜,透过国际货币基金组织(IMF)等实施帮助或是较为可行的选择.

"很可能是透过IMF.我个人认为增资也是和欧洲有关系,..IMF现在需要资金最紧迫的地方就是欧洲."

中国本月在稍早召开的G20峰会上宣布,将向IMF增资430亿美元.

此前国务院总理温家宝曾表示,中国做好了为欧洲克服债务危机提供帮助的准备,但他当时没有提出具体细节.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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