银监会对简政放权及事中事后管理配套措施作出明确规制

路透北京6月23日 - 中国银监会周一下发通知，对简政放权及事中事后管理配套措施作出明确规制，包括做好取消行政审批项目落实工作，抓紧做好下放管理层级行政审批项目的衔接工作，协调做好同质同类准入事项一致性工作三个方面。

通知称，对取消的行政审批事项坚决及时停止审批，不得拆分、合并或重组后以新的名义、条目变相审批；对下放管理层级的审批项目做好衔接工作，严格约束和防范明放暗收等行为，理顺审批关系，建立监管权责对等的审批体系。

“此次印发通知是银监会自加担子，削手中的权、去部门的利，进一步推进行政审批制度改革的重要举措。”银监会有关负责人表示。

该通知规定，政策性银行、商业银行、金融资产管理公司高级管理人员在同一机构内部平级调岗转任时，实行事后报告制，并无须提交原岗位离任审计报告；银行业金融机构高级管理人员跨行平级调动，由银监局审批的，应简化程序和材料报送要求。

通知并称，对董事和高级管理人员任职资格核准，各银监局应保持审核标准和程序一致，做到运作透明、程序严密，任职资格的申请材料严格按照银监会《行政许可事项申请材料目录及格式要求》报送，除银监会另有规定外，不得附加要求。

此外，银监会对机构准入辅导要按照可研、论证、受理三个阶段开展工作，充分与申请人沟通并进行前期辅导；对董事和高级管理人员任职资格核准要遵循统一的“考核、考试和考察”程序。

上述负责人称，目前银监会已将原有12大项行政审批项目，清减3项，保留9项，完成《中资商业银行行政许可事项实施办法》、《外资银行行政许可事项实施办法》、《农村中小金融机构行政许可事项实施办法》的修订。

本月初国务院发布通知，将派出八个督察组，对各个部委和地方政府稳增长、促改革、调结构、惠民生的政策执行情况进行督察。其中，四个督查组分别负责督查国务院有关部门、单位，另四个督查组则分别负责督查部分省（区、市），督查工作预计会在本月25日开始。（完）

(发稿 李贺; 审校 曾祥进)

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