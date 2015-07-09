焦点：A股断崖下跌触发股票质押红线 银监会施援手暂解除警报

记者 赵红梅

路透香港7月9日 - 中国A股近日连续暴跌让配资风险迅速暴露后，数目庞大的上市公司股权质押风险亦逐步显现，而提供股权质押的主力之一商业银行面临的风险不容忽视。银监会周四果断出手允许银行对已到期股票质押贷款与客户重新确定期限，则令警报暂时解除。

A股断崖式下跌直接造成股票缺乏流动性，这已触及股票质押安全性的核心。鉴于此，银监会表示，股票质押率低于合约规定的，允许商业银行与客户自行商定押品调整。市场人士表示，此举有效舒缓银行该项业务面临的平仓压力，踩踏式风险有所减缓，然股市已给风控较弱的银行上了一堂风险课。

“经过前期下跌，股票质押贷款特别是员工持股计划等接近了平仓线，不仅给市场也给银行带来了风险。协议处理方式避免了风险的集中释放，但银行会对股票种类、押品性质的要求会更加审慎。”中金公司一位券商分析师称。

今年以来共有911家公司1,110笔股权质押，占A股上市公司三成左右。据东方财富数据显示，截至周二收盘，自冻结日至今，有192笔股权质押的股价跌幅超过40%，而股价跌幅超过55%的有35笔，涉及25家公司。

“市场担心的最大的炸弹警报暂时解除了。”招商证券银行业分析师肖立强指出，银监会还支持银行主动与委托理财和信托投资客户协商，合理调整证券投资的风险预警线和平仓线，这些均缓解了当下踩踏式风险。

**银行被上了一堂股市风险课**

银监会周四发文，让不少银行和上市公司舒了一口气。

“股灾造成的个股股价触及警戒线和平仓线之快，银行基本是措手不及的，好在我们抵押率最高就设在了40%，但若股市继续下跌，风险就开始出现了。”一位国有大行股市资产管理部人士周三称。

他亦表示，近日大盘暴跌，瞬间跌停的上市公司让银行也有些头疼，“交易瞬间完成，可银行的强行平仓指令再快也得走完必要的内部程序，要求证券公司增加抵押物或者以新股补仓得耗费时日，那会儿市场可能早已跌至平仓线之下。”

去年底以来，上市公司股票质押业务增长迅猛。市场占比方面，券商股权质押业务因灵活性更强一路飙升至逾55%，信托次之，银行则因业务流程长、申请要求严格等因素居后。但不排除若A股行情进一步恶化，进行股权质押的上市公司面临的补仓压力将急剧上升。

“周三早盘好悬，有一只国企主板股开盘就跌停，离股权质押的警戒线仅差一毛钱了，已经联系上市公司增加抵押物了。”一位城商行资产管理部人士表示，“这还是绩优股呢，不过幸好周四几部委联合维稳，大盘强势反弹。”

一位国有银行风控部人士坦言，银行强项是信用风险管理，在股票市场风险管理方面还处于起步阶段，这次可以说是上了一课。具体到每家银行的风险敞口，还要看业务开展的审慎程度，选择了什么类型的股票。

**保持定力的银行好过关**

目前国有大行、股份行、不少城市商业银行均参与了股权质押业务，但各家银行的风控措施并不一致，有保守亦有相对激进，而后者该项业务在股市大跌时面临考验。

“我们银行的股权质押率普遍较低，打折率在30-40%水平，而且就算碰到警戒线，也不会强制平仓，会给时间让质押方增加抵押物，即使最恶劣情况在大宗交易市场强制平仓，我们给出的贷款仍会有所保障。”一家国有大行风控部人士对此表示乐观。

据业内人士介绍，当前国有银行的股权质押率在30-40%，股份行的股权质押率35%-50%不等，流通股预警线一般为140-160%之间，但亦有较为激进的银行做了不少中小板及创业板股票质押，且质押率较高。

如一家城市商业银行流通股票质押率是50-60%，股票预警线与平仓线分别为不高于70%和75%，风险正在逐渐增大。

上述中金分析师认为，总体而言，今年3月后进入配资市场的中小区域性银行风险度高于大中型银行。

在股票跌停大潮冲击下，不少上市公司近两周采取停牌方法“强行止跌”，冀望以时间换空间，来缓解即将面临警戒线的股权质押等压力。目前沪深两市约一半的上市公司处于停牌状态。

“我们现在期盼，在国家多部委政策激励和国家资金的注入等多项利好出台后，上市公司股价能稳定，不大可能跌到质押警戒或平仓线，否则只能补仓、补现金或者减持股份了。”已于周一起停牌的一家上市公司董秘坦言，其控股股东在一信托公司质押了近5亿股公司流通股。

“潮退的时候可以看到谁在裸泳，前段时间还抱怨券商质押式回购业务直接抢了信托和我们相关质押贷款业务，但现在看，风控严的乖孩子好处多。”一股份行公司业务部人士说。（完）

(审校 张喜良)

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