银监会就钢铁贸易商过度贷款向银行发出警告--报载

中国逐步提高外资持有境内证券期货经营机构的股比上限--证监会副主席
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席方星海周日表示，将采取措施促进境外机构以合资方式参与中国国内证券期货市场发展，包括逐步提高境外投资者持有境内证券期货经营机构的股比上限，并愿意和MSCI共同讨论中国A股纳入MSCI新兴市场指数相关事宜。
路透新加坡6月5日电---金融时报援引中国银行业监督管理委员会(银监会)称,中国已就对部分钢铁贸易商过度放款的问题向银行业提出警告.这些贸易商会利用贷款取得的资金在地产和股票市场进行投机交易.
报导援引银监会在4月26日发布的指导方针称,钢铁贸易商的贷款原为支应钢铁相关项目,但由於钢铁需求温和,因此他们便将资金用於风险投资.
"这导致钢铁市场出现大规模融资,而随着风险升高,这可能造成大量银行坏帐,进而损及金融体系的安全,"报导援引银监会称.
报导并未点名有哪些贸易商.
中国钢铁制造商产出约占全球产出的半数,由於需求疲弱,中国钢铁商今年第一季亏损约10亿元人民币(1.5712亿美元).
中国国家统计局公布的数据显示,中国第一季经济成长率为近三年来最低.(完)
--编译 王冠中;审校 王洋
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席方星海周日表示，将采取措施促进境外机构以合资方式参与中国国内证券期货市场发展，包括逐步提高境外投资者持有境内证券期货经营机构的股比上限，并愿意和MSCI共同讨论中国A股纳入MSCI新兴市场指数相关事宜。
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席李超周日表示，今年将加强监管守住不发生系统性金融风险的底线。要以规范投行类业务为抓手，全面落实承销保荐责任，提升中介机构自身质量和服务质量，切实服务好实体经济。并不断丰富金融产品，更好服务广大居民财富管理。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。