银监会就钢铁贸易商过度贷款向银行发出警告--报载

路透新加坡6月5日电---金融时报援引中国银行业监督管理委员会(银监会)称,中国已就对部分钢铁贸易商过度放款的问题向银行业提出警告.这些贸易商会利用贷款取得的资金在地产和股票市场进行投机交易.

报导援引银监会在4月26日发布的指导方针称,钢铁贸易商的贷款原为支应钢铁相关项目,但由於钢铁需求温和,因此他们便将资金用於风险投资.

"这导致钢铁市场出现大规模融资,而随着风险升高,这可能造成大量银行坏帐,进而损及金融体系的安全,"报导援引银监会称.

报导并未点名有哪些贸易商.

中国钢铁制造商产出约占全球产出的半数,由於需求疲弱,中国钢铁商今年第一季亏损约10亿元人民币(1.5712亿美元).

中国国家统计局公布的数据显示,中国第一季经济成长率为近三年来最低.(完)

--编译 王冠中;审校 王洋

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