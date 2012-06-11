银监会要求重点关注融资性担保机构相关风险--消息

分析：欧洲银行业苦熬数年 低利率隧道尽头终于在望
路透法兰克福/巴黎2月17日 - 在2016年，因超低利率而受尽苦头的欧洲大型银行业者比前一年更多，但随着借贷成本升势有可能从美国扩散到欧洲，欧洲银行业者可能很快就要告别最黑暗时刻。
路透北京6月11日电---据看到文件的消息人士透露,中国银监会要求银行业在与融资性担保机构合作时,应对股东背景复杂、关联企业较多的融资性担保机构予以重点关注.
上述消息人士并称,银监会要求银行对融资性担保机构担保的贷款要重点审查第一还款源,并加强贷後管理,防止贷款被挪用、占用.
消息人士并透露,上海银监局除转发银监会的要求外,还进一步要求当地银行了解掌握担保、联保方的真实代偿能力;对虚构贸易交易背景套(骗)取贷款的客户和项目,必须立即采取风险控制措施.
对於业务开展不审慎、後续管理不到位的上海辖区信托公司,上海银监局将暂停其新增房地产信托业务.上海银监局并要求银行对内部员工参与民间融资活动的行为进行全面风险排查,加强整改和监督检查.
"(上海银监局要求)今年6月底前完成不限於上述领域的风险排查工作."消息人士称.
中担投资信用担保有限公司5月初宣布破产,而此前该公司曾是北京民营担保圈中的佼佼者.1月还处正常运转中,为300多家中小企业提供贷款的担保服务,累积担保额逾90亿元人民币.
在去年中国央行收紧流动性以控通胀的大背景下,民间借贷异常活跃,最终演变成中小企业老板"跑路"事件,棘手问题浮上台面後,政府欲藉此整顿金融秩序.而目前乌云罩顶的中国民间担保行业看来得经历一场汰弱留强的洗牌过程,且随着银行业收紧"银担"业务及提高门槛,中小企业贷款违约增加,民营担保业的压力正不断累积.(完)
--发稿 何崔
路透法兰克福/巴黎2月17日 - 在2016年，因超低利率而受尽苦头的欧洲大型银行业者比前一年更多，但随着借贷成本升势有可能从美国扩散到欧洲，欧洲银行业者可能很快就要告别最黑暗时刻。
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