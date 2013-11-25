王洪章：利率市场化要求银行提供综合化服务

路透北京11月25日 -中国以资产计第二大银行--建设银行(601939.SS)(0939.HK)董事长王洪章周一表示，利率市场化的挑战下，可能会要求商业银行更多实现综合性的发展。

他在2013新浪金麒麟论坛上发言称，完成利率市场化以后，这就要求银行思考，在对企业的服务上如何实现综合化的服务，通过综合化的服务解决银行的综合定价问题。

“利率放开以后对商业银行的挑战，这是我们所需要认真考虑的问题。是不是要靠我们的主业进行创新，这需要考虑。”王洪章说。

他指出，现在需求，包括企业的需求，是多方面的。通过贷款来维系企业的需求，对企业和银行都非常重要；同时面对包括发债、信托，甚至包括现金管理等需求，就要求商业银行风险管理、内控等的管理要更加匹配。

十八届三中全会后公布的“中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定”中表示，将加快推进利率市场化。目前中国的利率市场化进程中，就剩下最后一步，即存款利率的放开。（完）

(发稿 谢衡；撰写 张胜男; 审校 张喜良)

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