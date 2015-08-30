建行上半年净利同比增0.94% 期末不良贷款率升至1.42%

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月30日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行(0939.HK)(601939.SS)周日公布，今年上半年净利润同比增长0.94%；6月末不良贷款率1.42%，较上年末上升0.23个百分点。
半年报显示，该行上半年实现净利润1,318.95亿元人民币，每股收益0.53元。生息资产规模适度增长，带动利息净收入同比增6.31%；手续费及佣金净收入则同比增5.76%。净利息收益率为2.67%，较上年同期下降13个基点。
建行称，该行针对经济周期性调整和结构性变化，坚持在发展中平稳化解风险，强化风险预警预控及常态化管理，持续开展高风险领域风险排查，加大不良贷款处置力度，资产质量保持稳定。
截至6月末，建行不良贷款余额1,443.59亿元，较上年末增加311.88亿元；核心一级资本充足率为12.35%，资本充足率为14.7%，拨备覆盖率185.29%。
建行为四大国有银行中最后一家公布中期业绩，此前公布的三家银行也基本呈现净利微增及不良贷款率小升态势，其中工商银行(601398.SS)上半年净利同比增0.6%，6月末不良贷款率1.4%；农业银行(601288.SS)净利增0.27%，不良贷款率1.83%；中国银行(601988.SS)净利增1.14%，不良贷款率1.41%。（完）
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(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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