建行上半年净利同比增0.94% 期末不良贷款率升至1.42%

路透北京8月30日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行(0939.HK)(601939.SS)周日公布，今年上半年净利润同比增长0.94%；6月末不良贷款率1.42%，较上年末上升0.23个百分点。

半年报显示，该行上半年实现净利润1,318.95亿元人民币，每股收益0.53元。生息资产规模适度增长，带动利息净收入同比增6.31%；手续费及佣金净收入则同比增5.76%。净利息收益率为2.67%，较上年同期下降13个基点。

建行称，该行针对经济周期性调整和结构性变化，坚持在发展中平稳化解风险，强化风险预警预控及常态化管理，持续开展高风险领域风险排查，加大不良贷款处置力度，资产质量保持稳定。

截至6月末，建行不良贷款余额1,443.59亿元，较上年末增加311.88亿元；核心一级资本充足率为12.35%，资本充足率为14.7%，拨备覆盖率185.29%。

建行为四大国有银行中最后一家公布中期业绩，此前公布的三家银行也基本呈现净利微增及不良贷款率小升态势，其中工商银行(601398.SS)上半年净利同比增0.6%，6月末不良贷款率1.4%；农业银行(601288.SS)净利增0.27%，不良贷款率1.83%；中国银行(601988.SS)净利增1.14%，不良贷款率1.41%。（完）

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(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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