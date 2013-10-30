中国建行就收购巴西BicBanco进行深入磋商

路透香港10月30日 -一位知情人士周三对路透表示，中国建行(601939.SS)(0939.HK)正深入磋商收购巴西Banco Industriale Comercial SA BICB4.SA股权。

BicBanco是总部位于圣保罗的中型银行，市值为17亿雷亚尔(合7.78亿美元)。

BicBanco周二提交给证交所的文件表示，“控股股东始终对于商业机会持开放态度，在这方面，围绕出售公司控股股权的协商一直在取得进展，”不过尚未签署任何有约束力的协议。

目前未能立即取得建行对此的评论。

由于讨论的保密性，消息人士拒绝具名。

彭博稍早报导了磋商的消息。(完)

(编译 隋芬; 审校 张涛)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。