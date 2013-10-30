中国建行就收购巴西BicBanco进行深入磋商

摩根大通、法兴和东方汇理成为人民币银行间汇市即期做市商
路透北京3月28日 - 中国外汇交易中心周二称，摩根大通银行（中国）、法国兴业银行（中国）和东方汇理银行（中国）自4月1日起成为新的人民币外汇市场即期做市商；中国邮政储蓄银行、中国进出口银行和华夏银行成为新的人民币外汇市场远掉做市商。
路透香港10月30日 -一位知情人士周三对路透表示，中国建行(601939.SS)(0939.HK)正深入磋商收购巴西Banco Industriale Comercial SA BICB4.SA股权。
BicBanco是总部位于圣保罗的中型银行，市值为17亿雷亚尔(合7.78亿美元)。
BicBanco周二提交给证交所的文件表示，“控股股东始终对于商业机会持开放态度，在这方面，围绕出售公司控股股权的协商一直在取得进展，”不过尚未签署任何有约束力的协议。
目前未能立即取得建行对此的评论。
由于讨论的保密性，消息人士拒绝具名。
彭博稍早报导了磋商的消息。(完)
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路透上海3月28日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行2016年净利依旧仅微增。行长彭纯周二表示，目前不良率还比较稳定，但管理层把控制不良贷款放在第一位；今年不良资产的压力依然很大，新增不良资产还会继续增加。
路透香港3月28日 - 中国华润集团旗下燃气业务分支--华润燃气周四公布，去年度净利按年增长16%，逊于市场预期，惟派息比率略为上调。